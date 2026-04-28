Ένα περιστατικό σε Ιδιωτικό Σχολείο που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Maarif στην Αλβανία, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Διευθυντής του Σχολείου στο Ελμπασάν, Φατίχ Κονουκσεβέρ, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να αφαιρεί φαγητό από μαθητές κοντά στην είσοδο του σχολείου και να το πετά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να το κλωτσά εκτός του χώρου.

 


Στο ίδιο υλικό, ο Διευθυντής εμφανίζεται να έρχεται και σε επιθετική σωματική επαφή με μαθητές, επιχειρώντας να επιβάλει τον Kανονισμό, που απαγορεύει την κατανάλωση φαγητού από έξω.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε αρχικά από Aλβανικά Μέσα Ενημέρωσης, διαδόθηκε ταχύτατα στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Γονείς, μαθητές, αλλά και πρώην εκπαιδευτικοί καταδίκασαν τη συμπεριφορά του, θέτοντας ερωτήματα για τον τρόπο διοίκησης και εποπτείας των σχολείων, που ανήκουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό δίκτυο.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
