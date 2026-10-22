Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε την Πέμπτη (22/10) η Ολομέλεια της αλβανικής Βουλής στα Τίρανα, καθώς η πολιτική ένταση που επικρατεί στους δρόμους μεταφέρθηκε εντός του Κοινοβουλίου.

Η συνεδρίαση διακόπηκε βίαια μετά από σοβαρά επεισόδια, ανατροπές εδράνων και χειροδικίες μεταξύ βουλευτών του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος και του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος του Σαλί Μπερίσα.

Την ίδια ώρα, ο αντικυβερνητικός ξεσηκωμός στους δρόμους των Τιράνων κλιμακώνεται, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και πανεπιστημιακών, ενώ από το Μαυροβούνιο ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι η βία δεν αποτελεί λύση.

Χειροδικίες και διακοπή της συνεδρίασης στο Κοινοβούλιο

Η συνεδρίαση του αλβανικού Κοινοβουλίου ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, καθώς οι βουλευτές προσήλθαν νωρίτερα για να αποφύγουν τις προγραμματισμένες διαμαρτυρίες. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος (DP) επιχειρώντας να μπλοκάρουν το βήμα της Βουλής φώναξαν το σύνθημα «ήρθε το τέλος», έκαναν λόγο για «εγκληματικό κοινοβούλιο», πέταξαν νερό και αναποδογύρισαν βουλευτικά έδρανα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν σύμφωνα με το αλβανικό μέσο voxnews:

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Φλαμούρ Νόκα αφαίρεσε το μικρόφωνο από τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα .

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Φιντέλ Κρέκα επιτέθηκε στον σοσιαλιστή βουλευτή και πρώην υπουργό Εσωτερικών Έρβιν Χότζα, σπρώχνοντάς τον και χτυπώντας τον με το αντίτυπο του Συντάγματος που κρατούσε.

Μετά από παρέμβαση των ψυχραιμότερων για τον χωρισμό των εμπλεκομένων, η συνεδρίαση διακόπηκε.

Η αντίδραση του Ταουλάντ Μπάλα

Κατά την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα, αντέδρασε δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία που έδειχνε το τραυματισμένο και ματωμένο του δάχτυλο μετά τη σύγκρουση με τον Φλαμούρ Νόκα.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Μπάλα κατηγόρησε ευθέως την αντιπολίτευση και τον Σαλί Μπερίσα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η βία του Σαλί Μπερίσα δεν θα εμποδίσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας».

Κλιμάκωση των διαδηλώσεων στους δρόμους

Παράλληλα με τα γεγονότα εντός της Βουλής, ο αντικυβερνητικός ξεσηκωμός στους δρόμους των Τιράνων λαμβάνει εκτεταμένες διαστάσεις. Διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και το Κοινοβούλιο, προσπαθώντας να «σπάσουν» τον αστυνομικό κλοιό.

Το κύμα κινητοποιήσεων, που αρχικά συνδέθηκε με περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες για τουριστικές επενδύσεις σε προστατευόμενες περιοχές (όπως τα σχέδια ανάπτυξης που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ), έχει πλέον μετατραπεί σε ευρύ αίτημα για την παραίτηση της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Στις διαδηλώσεις μετέχουν μαθητές, φοιτητές, πολίτες και πλέον και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο επικεφαλής του συνδικάτου των πανεπιστημιακών, Σαντέρ Κοβάτσι, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να διαδηλώσουν μαζί με τους φοιτητές, διεκδικώντας:

Αλλαγές στην εκπαίδευση και χαμηλότερα δίδακτρα.

Βελτίωση των υποδομών στα πανεπιστήμια.

Αντιμετώπιση της διαφθοράς, του κόστους ζωής και της έλλειψης ευκαιριών για τους νέους.

Οι διαδηλώσεις έχουν σημαδευτεί από συγκρούσεις με την αστυνομία, χρήση δακρυγόνων και υλικές ζημιές, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις εκκλήσεις για παραίτηση.

Παρέμβαση Φρίντριχ Μερτς από το Μαυροβούνιο

Στις εξελίξεις τοποθετήθηκε από το Μαυροβούνιο ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις στην Αλβανία, ο κ. Μερτς δήλωσε:

«Βλέπουμε τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Αλβανία και ευρύτερα στην περιοχή. Αποτελούν μήνυμα ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεχιστεί».

Παράλληλα, ο Γερμανός Καγκελάριος υπογράμμισε ότι η βία δεν αποτελεί λύση για καμία κατάσταση, καλώντας τις χώρες της περιοχής να συνεχίσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Sot duhet të ishte seancë e jashtëzakonshme për me iu çu shqiptarëve nji zgjidhje. Anulimi, debatet pa esencë dhe shtyrja e seancave asht shmangie kushtetuese dhe thellim i krizës politike në të cilën ndodhemi. https://t.co/Gb1H9WjCUb — Marjana Koçeku (@Marjanakoceku) October 22, 2026