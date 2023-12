Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο κοινοβούλιο της Αλβανίας, όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης διέκοψαν συνεδρίαση, ανάβοντας καπνογόνα.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να μην αφήσει την είσοδο της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο βάζοντας φρουρά στην είσοδό του. Τελικά, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν καπνογόνα, διαταράσσοντας τη συνεδρίαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

After 60 minutes of tension, some members of the opposition managed to enter the #Parliament. The plenary session lasted 10 minutes! #Albania pic.twitter.com/45gd1NjkAN

— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 14, 2023