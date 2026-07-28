Αναστάτωση προκάλεσε στο Κοινοβούλιο της Αλβανίας ένα πρωτοφανές επεισόδιο που σημειώθηκε. Πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ο Αγκρόν Σεχάι, επικεφαλής και βουλευτής του κόμματος «Mundësia» (Κόμμα Ευκαιρίας), ο οποίος κατηγορείται ότι πήρε στα χέρια του ένα άκρως διαβαθμισμένο έγγραφο και αποχώρησε βιαστικά από την αίθουσα, αγνοώντας τις εκκλήσεις των υπαλλήλων.

Η στιγμή της διαρροής καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο μάλιστα ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα. Στα πλάνα διακρίνεται ο Σεχάι να βγαίνει με γρήγορο βήμα από τον χώρο κρατώντας τα χαρτιά, ενώ μια σύμβουλος της Βουλής τον κυνηγά στους διαδρόμους ικετεύοντάς τον να σταματήσει.

Το επίμαχο βίντεο:

Οι κανόνες ασφαλείας

Το επίμαχο έγγραφο περιείχε απόρρητες λεπτομέρειες σχετικά με μια κρίσιμη στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Τιράνων και Ουάσιγκτον. Συγκεκριμένα, αφορούσε τη δανειοδότηση της Αλβανίας με 302 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών, ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, είχε καταστήσει σαφές στους βουλευτές το πρωτόκολλο: η μελέτη του φακέλου επιτρεπόταν αποκλειστικά εντός μιας ειδικά διαμορφωμένης αίθουσας και μόνο κατόπιν υπογραφής ρήτρας εμπιστευτικότητας. Ο Σεχάι φέρεται να παραβίασε αυτόν τον κανόνα, βγάζοντας τον φάκελο εκτός του ελεγχόμενου χώρου.

Στο «μικροσκόπιο» του SPAK με βαρύτατες κατηγορίες

Η απάντηση του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος υπήρξε άμεση. Κατέθεσαν επίσημο αίτημα για αποβολή του Σεχάι από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για 60 ημέρες, κάνοντας λόγο για «σοβαρή και επαναλαμβανόμενη παραβίαση» του κανονισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κίνδυνο που διέτρεξε η υπάλληλος που τον καταδίωξε. Στο επίσημο έγγραφο που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σε μια προσπάθεια να σταματήσει τον βουλευτή και να ανακτήσει το έγγραφο, έπεσε από τις σκάλες και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς».

Παράλληλα, οι Σοσιαλιστές ζητούν τη δυναμική παρέμβαση της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), ζητώντας τη διερεύνηση πέντε ποινικών αδικημάτων:

Παράνομη κατοχή ή υπεξαίρεση διαβαθμισμένων πληροφοριών. Κλοπή ή παράνομη ιδιοποίηση εγγράφου. Ληστεία λόγω χρήσης βίας ή απειλής. Παρεμπόδιση δημόσιου λειτουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία κρατικών μυστικών και της εθνικής ασφάλειας.

Το κυβερνών κόμμα ζητά από τις εισαγγελικές αρχές να ερευνήσουν σε βάθος εάν υπήρξε έκθεση ευαίσθητων εθνικών δεδομένων.

Οργή Ράμα και η άρνηση του Σεχάι

Ο Αλβανός πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του αρχηγού της «Mundësia», χαρακτηρίζοντάς τον δημόσια ως «κλέφτη απόρρητων εγγράφων». Σχολιάζοντας το βίντεο της καταδίωξης, ο Έντι Ράμα έγραψε: «Αυτός ο τύπος που κλέβει ένα απόρρητο έγγραφο και το σκάει αποδεικνύει ότι η φαυλότητα έρχεται από την ψυχή».

Αναφερόμενος στη σύμβουλο της Βουλής, ο Ράμα εξέφρασε τη λύπη του για το ατύχημά της, προσθέτοντας ωστόσο ότι, παρά την πτώση της, «ευτυχώς γλίτωσε, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς».

Από την πλευρά του, ο Αγκρόν Σεχάι βρίσκεται σε θέση άμυνας, απορρίπτοντας κάθετα το σύνολο των κατηγοριών και υποστηρίζοντας πως έχει ήδη επιστρέψει το επίμαχο έγγραφο στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου.