Έναν νέο κύκλο διπλωματικών ζυμώσεων και αντιπαραθέσεων έχει πυροδοτήσει η απόφαση της Ουάσινγκτον να περιορίσει δραστικά την παρουσία της στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα.

Οι προγραμματισμένες ασκήσεις ολοκληρώθηκαν πρόωρα την περασμένη Παρασκευή, κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ως απώτερο σκοπό την αναθέρμανση των διπλωματικών επαφών με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η εξέλιξη αυτή βρήκε θετική ανταπόκριση στη Μόσχα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τοποθετήθηκε επί του θέματος, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως η ρωσική πλευρά «δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει» την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκλιμακώσουν τη συμμετοχή τους στα στρατιωτικά γυμνάσια.

Η αντίδραση της Νότιας Κορέας

Από την πλευρά της Σεούλ, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζέ Μιουνγκ, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους και να αναδείξει τη θετική πλευρά της αμερικανικής πρωτοβουλίας. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «X» (πρώην Twitter) την Τετάρτη (19/8), δήλωσε ότι κατανοεί και αναγνωρίζει τη «βούληση και τις προσπάθειες του Τραμπ να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για διάλογο» με το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ, αξιοποιώντας τη μείωση της κλίμακας των ασκήσεων.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος έσπευσε να προσθέσει: «Το μήνυμα του προέδρου Τραμπ αυτή τη φορά μοιάζει με μια σημαντική απόφαση που ελήφθη μετά από προσεκτική σκέψη, με στόχο την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο, ξεπερνώντας την εχθρότητα και την αντιπαράθεση».

Ωστόσο, η διαλλακτική στάση της Σεούλ προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πιονγκγιάνγκ. Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν και πρόσωπο με ισχυρή επιρροή στη Βόρεια Κορέα, εξαπέλυσε σήμερα σφοδρή επίθεση κατά του Λι Τζέ Μιουνγκ. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του κρατικού βορειοκορεατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA, η ίδια χαρακτήρισε την αντίδραση του Νοτιοκορεάτη προέδρου απέναντι στην αμερικανική απόφαση ως «διπρόσωπες δηλώσεις», υποστηρίζοντας πως, στην πραγματικότητα, μαρτυρούν την έντονη ανησυχία και την ανυπομονησία που επικρατεί στο στρατόπεδο της Σεούλ.