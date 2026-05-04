Σε βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, εμφανίζονται τουρίστες να κατακλύζουν τους δρόμους των γραφικών χωριών στην Ακτή Αμάλφι στην Ιταλία.

Οι εικόνες που καταγράφονται έχουν προκαλέσει την αντίδραση αρκετών ντόπιων, με τον πρώην Δήμαρχο του Ποζιτάνο να δηλώνει πως πρόκειται για «σκηνές βγαλμένες κατευθείαν από τον τρίτο κόσμο».

Συγκεκριμένα, στα βίντεο που αναπαράγονται στο διαδίκτυο, διακρίνονται τουρίστες να κινούνται με μεγάλη δυσκολία σε ένα στενό δρομάκι στο Ποζιτάνο.

«Φάε και φύγε»

Ο Αντόνιο Ατιανέζε, που ζει στη Νοτσέρα Ινφεριόρε, δήλωσε:

«Στους Δημάρχους και τους διοικητικούς της Ακτής του Αμάλφι αρέσει αυτό το χάος, αλλιώς θα είχαν ήδη εκδώσει διαταγές για να εκπολιτίσουν αυτόν τον μαζικό τουρισμό. Έτσι πάει εδώ και χρόνια, και η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο».

Στην πόλη του Αμάλφι, ουρές επισκεπτών εκτείνονται από τα πλοία στο λιμάνι, σύμφωνα με την Daily Mail. Ένας τύπος τουρισμού που, σύμφωνα με τους σχολιαστές, είναι ιδιαίτερα επιζήμιος. Πρόκειται για τον τουρισμό «mordi e fuggi» (φάε και φύγε) όπου οι ημερήσιοι επισκέπτες ξοδεύουν λίγα χρήματα και αγοράζουν φθηνά αναμνηστικά.

Ο πρώην Δήμαρχος του Ποζιτάνο, Σαλβατόρε Γκαλιάνο, χαρακτήρισε τον συνωστισμό ως «σκηνές βγαλμένες κατευθείαν από τον τρίτο κόσμο». Ο Γκαλιάνο, ο οποίος είναι πλέον ιδιοκτήτης του πεντάστερου ξενοδοχείου στο χωριό Πραϊάνο, δήλωσε στην Telegraph:

«Οι δρόμοι είναι στενοί. Όταν φράζουν, επικρατεί αναταραχή», ενώ ζήτησε την θέσπιση κανονισμών για τα κρουαζιερόπλοια που καταφθάνουν στο Ποζιτάνο, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Η ομορφιά της Ακτής Αμάλφι καταστρέφεται».

Ο υπερτουρισμός είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται στην Ευρώπη, με τη Βενετία να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του πλήθους επισκεπτών. Το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία έχει επίσης κατακλυστεί από τουρίστες τα τελευταία χρόνια, από τότε που γυρίστηκε εκεί η σειρά «Game of Thrones», με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν τα κόστη διαμονής και διατροφής.

Το ζήτημα είναι επίσης ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο στη Βαρκελώνη, όπου οι κάτοικοι διοργανώνουν διαδηλώσεις λόγω του μεγάλου αριθμού παραθεριστών που κατακλύζουν την πόλη τους καλοκαιρινούς μήνες. Ισχυρίζονται ότι η υπερβολική αύξηση των εξοχικών κατοικιών και των καταλυμάτων Airbnb έχει οδηγήσει σε αύξηση των ενοικίων για τους ντόπιους. Οι τοπικές Αρχές παρενέβησαν και επέβαλαν επιπλέον χρεώσεις στους τουρίστες που διανυκτερεύουν στην πόλη.

Πηγή: Dailymail