Στη σύλληψη μιας 35χρονης Αμερικανίδας, οπαδού του ISIS, προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, αποτρέποντας σχεδιαζόμενο βομβιστικό χτύπημα στο Καπιτώλιο της Νέας Υόρκης.

Η συλληφθείσα, Τζέσικα Μπόουι (γνωστή και με το ισλαμικό όνομα «Αΐσα Σαΐφ»), συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από πράκτορες του FBI και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα παροχής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Το σχέδιο της επίθεσης

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα και τις αποκαλύψεις των αρχών, η 35χρονη είχε μεταστραφεί στο Ισλάμ πριν από περίπου πέντε χρόνια και είχε ριζοσπαστικοποιηθεί πλήρως μέσω του Διαδικτύου. Σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτώλιο της Νέας Υόρκης στο Όλμπανι, με στόχο την πρόκληση μέγιστης καταστροφής και τη δολοφονία γερουσιαστών.

Για το σχέδιό της μελετούσε επισταμένως τα μέτρα ασφαλείας του κτηρίου, ενώ εξέταζε ακόμα και το ενδεχόμενο μεταμφίεσης για να διεισδύσει στους χώρους. Όπως αποκαλύφθηκε σε συνομιλίες της με μυστικούς πληροφοριοδότες του FBI, είχε συζητήσει το ενδεχόμενο μεταγενέστερων επιθέσεων σε εμβληματικά σημεία, όπως η Times Square την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αλλά και ο Λευκός Οίκος.

Η επέμβαση του FBI

Οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούσαν τις κινήσεις της για εβδομάδες πριν προχωρήσουν στη σύλληψή της. Μετά τη σύλληψή της, η 35χρονη δήλωσε στους πράκτορες πως γνώριζε ότι αντιμετωπίζει πολυετή ποινή κάθειρξης για τη δράση της.

Οι Αρχές από την πλευρά τους ανακοίνωσαν πως ήθελε να βάλει βόμβα στο κτήριο την ώρα της συνεδρίασης και για τον λόγο αυτό είχε προμηθευτεί εκρηκτικά και καρφιά για να φτιάξει βόμβα με καταστροφική διασπορά.

🚨 UPDATE: Wannabe Muslim NY Capitol bomber Jessica Bowie wrote “PRAISE BE TO ALLAH for September 11th,” and had stickers of the fallen Twin Towers America has a MASSIVE Islam problem. This woman was a CONVERT, becoming Muslim and being radicalized just five years ago.… — Sarah Woodworth (@sarahwoodworthh) August 20, 2026

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, εξέφρασε τις ευχαριστίες προς τις ομοσπονδιακές αρχές για την έγκαιρη αποτροπή της τραγωδίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν η κατηγορούμενη είχε άμεσους συνεργούς ή καθοδήγηση από πυρήνες του εξωτερικού.