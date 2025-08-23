Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ. Μια γυναίκα ξύπνησε από κώμα μετά από τρία χρόνια και λίγο πριν της αφαιρέσουν τα όργανα.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, το παράδοξο είναι πως ενώ η γυναίκα ξύπνησε, ο συντονιστής δωρεάς οργάνων πίεζε τους γιατρούς να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Οι γιατροί βεβαίως αρνήθηκαν καθώς έβλεπαν να εμφανίζει σημάδια ζωής.

Η Danella Gallegos ήταν 38 ετών όταν υπέστη ένα απροσδιόριστο ιατρικό περιστατικό και οι γιατροί στο νοσοκομείο του Αλμπουκέρκι στο Νέο Μεξικό ενημέρωσαν την οικογένειά της ότι η κατάστασή της είναι μη αναστρέψιμη.

Έτσι η οικογένεια αποφάσισε να δωρήσει τα όργανά της και έγιναν οι προετοιμασίες με τον οργανισμό προμηθειών New Mexico Donor Services. Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία, η οικογένεια της Gallegos είπε ότι είδε δάκρυα στα μάτια της.

Ωστόσο, οι συντονιστές δωρεάς οργάνων αγνόησαν το σημάδι, ισχυριζόμενοι ότι τα υγρά μάτια ήταν απλώς ένα αντανακλαστικό. Την ημέρα που επρόκειτο να αφαιρεθούν τα όργανά της, μία από τις αδερφές της Gallegos ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα κουνήθηκε όταν της κρατούσε το χέρι.

Λίγο αργότερα οι γιατροί έκπληκτοι είδαν την Gallegos που ήταν σε κώμα, να ανοιγοκλείνει τα μάτια της έπειτα από εντολή τους. Όμως ο συντονιστής δωρεάς οργάνων είπε στους γιατρούς ότι θα έπρεπε να χορηγήσουν μορφίνη στον ασθενή και να προχωρήσουν ούτως ή άλλως τη διαδικασία αφαίρεσης, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Αντιμέτωποι με αυτό το θαύμα, οι γιατροί αψήφησαν τις εντολές του συντονιστή δωρεάς οργάνων και έβγαλαν την Gallegos από το χειρουργείο. Η απόφασή τους τελικά της έσωσε τη ζωή, αφού η γυναίκα συνέχισε να αναρρώνει.