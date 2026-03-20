Οι ΗΠΑ εντείνουν την προσπάθειά τους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αποστέλλοντας μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν ιρανικά πλοία, καθώς και ελικόπτερα Apache για να καταρρίψουν drones του Ιράν, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal σε σημερινό της δημοσίευμα, επικαλούμενη πληροφορίες από Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Στόχος η «απελευθέρωση» του εμπορίου σε πετρέλαιο και καύσιμα

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, η εντατικοποίηση της επιχείρησης από το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει στόχο για να μειώσει τις απειλές από το Ιράν το οποίο έχει διακόψει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ από τις αρχές Μαρτίου. Εάν η απειλή μειωθεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στείλουν πολεμικά πλοία μέσω των Στενών -όπως έχει δεσμευτεί να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ- και να συνοδεύουν πλοία μέσα και έξω από τον Περσικό Κόλπο, ώστε να «απελευθερωθεί» μεταξύ άλλων το εμπόριο στο πετρέλαιο και τα καύσιμα.

Πάντως, σύμφωνα με την Wall Street Journal, αναμένεται να χρειαστούν εβδομάδες για να καθαρίσουν οι ΗΠΑ από τα ιρανικά στρατηγικά δίκτυα που έχουν δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις σε ένα στρατηγικό σημείο που εξυπηρετεί το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυτιλίας.

Ο ρόλος των βαριά οπλισμένων Warthog και των ελικοπτέρων Apache

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, ο Αρχηγός των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Νταν Κέιν, αποκάλυψε την επιχείρηση, λέγοντας ότι τα βαριά οπλισμένα πολεμικά αεροσκάφη A-10, γνωστά και ως Warthog, καθώς και τα ελικόπτερα Apache, εκτελούν αποστολές πάνω από τα Στενά ή στην περιοχή της νότιας ακτής του Ιράν.

«Τα A-10 Warthog είναι τώρα ενεργά στο νότιο μέτωπο, πλήττοντας τα γρήγορα επιθετικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ» είπε στους δημοσιογράφους ο Κέιν, υπογραμμίζοντας ότι τα Apache «έχουν ενταχθεί στη μάχη στο νότιο μέτωπο».

Συνεχίζοντας, δήλωσε ότι κάποιοι σύμμαχοι, χωρίς να τους κατονομάσει, χρησιμοποιούν Apache για να «αντιμετωπίσουν επιθέσεις από drones μίας χρήσης», τα οποία αποτελούν ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει το Ιράν για να πλήξει γειτονικές αραβικές χώρες και την ενεργειακή τους υποδομή στον Περσικό Κόλπο.

Ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων

Σημειώνεται ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ —από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου— επηρεάστηκε σοβαρά, προκαλώντας ανησυχίες για ελλείψεις στις προμήθειες και αύξηση των τιμών σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Οι υψηλές τιμές καυσίμων αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας για τους Αμερικανούς πολιτικούς ηγέτες, καθώς ενδέχεται να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό που επιβαρύνει πολλές οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal, Al-Arabiya