Ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιου Μπολσονάρου, ο ηττηθείς υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, έφθασε στις ΗΠΑ, που του χορήγησαν θεώρηση διαβατηρίου μετά τη φυγή του από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ανέφεραν χθες Τρίτη (27/10) η Washington Post και το CNN.

Η εφημερίδα και το τηλεοπτικό δίκτυο, που επικαλέστηκαν πηγές τους, εξήγησαν ότι ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου έφθασε στο αμερικανικό έδαφος νωρίς το βράδυ.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε νωρίτερα ότι η Ουάσιγκτον χορήγησε βίζα στον Φλάβιου Μπολσονάρου μετά την ήττα του στις εκλογές της Κυριακής από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.