Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά βάσεων των Φρουρών της Επανάστασης στο νησί Κεσμ, στο νότιο Ιράν.

Τοπικά μέσα αναφέρουν μεταμεσονύχτιες εκρήξεις κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου στο Μπαντάρ-ε-Τζασκ, επίσης στο νότιο Ιράν.

🔴BREAKING NEWS: 🇺🇸🇮🇱🇮🇷 US strikes on the Bandar Jask area 27 minutes ago. 4 missiles targeted a Revolutionary Guard naval base in Jask https://t.co/VSo8Fip278 — EUxReport (@EUxReport) October 29, 2026

«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αναχαίτισαν εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από το νησί Κεσμ του Ιράν και το ανάγκασαν να εγκαταλείψει την περιοχή», μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ καθώς «εξαπολύθηκαν πολλαπλοί πύραυλοι εδάφους-αέρος εναντίον μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ ή της USAF.»