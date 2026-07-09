Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, IRIB, μετέδωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σιδηροδρομική γέφυρα έξω από την πόλη Ακαλά, στην επαρχία Γκολεστάν του βόρειου Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επτά «εχθρικά βλήματα» εκτοξεύθηκαν εναντίον της γέφυρας Ακ Τεκεχ Χαν περίπου στη 01:30 τοπική ώρα.

Από τα επτά πλήγματα, τα δύο προκάλεσαν εκρήξεις πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία δεν ανέφερε μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή την έκταση των ζημιών.

‘Όπως ανέφερε το Axios o αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυραύλους κρουζ και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου.

💥🇺🇸🇮🇷צבא ארה”ב תקף באמצעות טילי שיוט שני גשרי מסילת רכבת בצפון איראן, כך לפי בכיר אמריקני. זו הפעם הראשונה בה צבא ארה”ב תוקף תשתיות באיראן מאז הפסקת האש ב-8 באפריל — Barak Ravid (@BarakRavid) July 9, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με «συντριπτική» απάντηση

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι αμερικανικός πύραυλος κρουζ έπληξε τη γέφυρα Ακ Τάκα Χαν, στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν, στο βόρειο τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το τοπικό παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στη Γκολεστάν ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησε πως η απάντηση του Ιράν θα είναι «συντριπτική».

Η ανακοίνωση του IRGC ακολούθησε τις αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές στο βόρειο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.

Γκαλιμπάφ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους, όχι με αμερικανικές απειλές»

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι «η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα. Aν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα».