Όπως δήλωσε το Σάββατο (11/4) αξιωματούχος των ΗΠΑ, αρκετά πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, σε μια κίνηση που δεν είχε συντονιστεί με την Τεχεράνη και αποτελεί την πρώτη διέλευση πολεμικών σκαφών από το συγκεκριμένο σημείο, μετά την έναρξη των ενθροπραξιών στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εμπορικών πλοίων που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια οδό, την ίδια στιγμή που άρχισαν ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στο Πακιστάν. «Πρόκειται για μια επιχείρηση που επικεντρώθηκε στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω των διεθνών υδάτων», υπογράμμισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Δημοσίευμα της Wall Street Journal

Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά, με κατευθυνόμενους πυραύλους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που ξεκινούσαν συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στο Πακιστάν.

Τα συγκεκριμένα πλοία αποτελούν τα πρώτα αμερικανικά πολεμικά σκάφη που περνούν από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, μετά την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Επισημαίνεται ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια διακίνηση ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου, γεγονός που καθιστά κάθε στρατιωτική ή διπλωματική εξέλιξη στην περιοχή ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού αποτέλεσε βασική πρόβλεψη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η στενή δίοδος στα ανοικτά του Ιράν, θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Για αρκετές ημέρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, ελάχιστα πλοία τολμούσαν να διασχίσουν το πέρασμα.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ παραδέχθηκε νωρίτερα, αυτή την εβδομάδα, ότι η ναυσιπλοΐα είχε «παγώσει», καθώς τα εμπορικά σκάφη ένιωθαν τρομοκρατημένα από την παρουσία και τη στάση των Ιρανών στην περιοχή.

Τραμπ: «Ξεκινήσαμε τον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες»

Την ίδια στιγμή ενδεικτική είναι και η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου:

«Τώρα ξεκινάμε τον καθαρισμό του Ορμούζ», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως «και τα 28 σκάφη του Ιράν που ποντίζουν με νάρκες, βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας».

Ακολουθεί η ανάρτησή του στο Truth Social:

«Τα Ψεύτικα Μέσα Ενημέρωσης έχουν χάσει την πλήρη αξιοπιστία τους, όχι ότι είχαν εξαρχής. Λόγω του μαζικού Συνδρόμου Τραμπ Διαταραχής (μερικές φορές αναφέρεται ως TDS!), λατρεύουν να λένε ότι το Ιράν «νικάει» ενώ, στην πραγματικότητα, όλοι γνωρίζουν ότι ΧΑΝΟΥΝ, και μάλιστα ΠΟΛΥ! Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική τους Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, η αντιαεροπορική τους συσκευή είναι ανύπαρκτη, το ραντάρ είναι νεκρό, τα εργοστάσια πυραύλων και drones τους έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί μαζί με τους ίδιους τους πυραύλους και τα drones και, το πιο σημαντικό, οι μακροχρόνιοι «ηγέτες» τους δεν είναι πλέον μαζί μας, δόξα στον Αλλάχ! Το μόνο που έχουν είναι η απειλή ότι ένα πλοίο μπορεί να «προσγειωθεί» σε μια από τις θαλάσσιες νάρκες τους, οι οποίες, παρεμπιπτόντως, και οι 28 βρίσκονται επίσης στον πυθμένα της θάλασσας. Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία καθαρισμού του Στενού του Ορμούζ, ως χάρη σε χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και πολλών άλλων. Απίστευτα, δεν έχουν το θάρρος ή τη θέληση να κάνουν αυτό το έργο οι ίδιοι. Πολύ ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι άδεια πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από πολλά έθνη κατευθύνονται όλα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να ΓΕΜΙΣΟΥΝ με πετρέλαιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ