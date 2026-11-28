Αντιπροσωπεία περίπου δώδεκα Αμερικανών αξιωματούχων συναντήθηκε στις 19 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες με Ευρωπαίους διπλωμάτες, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις κατά της πρότασης για τον ευρωπαϊκό νόμο για το Διάστημα, EU Space Act. Τη συνάντηση αποκάλυψε το Rapporteur, επικαλούμενο τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ που είχαν γνώση των συζητήσεων.

Πρόσκληση είχαν λάβει όλοι οι αρμόδιοι διπλωματικοί ακόλουθοι των κρατών-μελών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για το νομοθέτημα, με τους περισσότερους να δίνουν το «παρών», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η αμερικανική πλευρά αμφισβήτησε την προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στις ξένες διαστημικές επιχειρήσεις, ενώ ορισμένοι Ευρωπαίοι συμμετέχοντες εξέφρασαν ενόχληση και για το ύφος των συνομιλητών τους, το οποίο θεώρησαν πατερναλιστικό.

Οι κανόνες για τους ξένους δορυφόρους και το παράδειγμα της Arianespace

Στο επίκεντρο των αμερικανικών ενστάσεων βρίσκεται η εφαρμογή ευρωπαϊκών απαιτήσεων σε δραστηριότητες εκτός της ΕΕ. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι το δικό τους νομοθετικό πλαίσιο για το Διάστημα δεν επιβάλλει αντίστοιχες εξωεδαφικές απαιτήσεις, διατυπώνοντας, κατά τους διπλωμάτες, ένα έμμεσο αίτημα τροποποίησης της ευρωπαϊκής πρότασης.

Το EU Space Act προβλέπει κανόνες για τον περιορισμό των διαστημικών απορριμμάτων και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ξένων δορυφόρων, μέσω των προϋποθέσεων που θέτει για την πώληση δεδομένων προερχόμενων από το Διάστημα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία επικαλέστηκε τη γαλλική Arianespace, υποστηρίζοντας ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ δεν της επέβαλε απαιτήσεις ασφάλειας ή βιωσιμότητας. Όπως αναφέρει το Rapporteur, η Amazon έχει αγοράσει 24 εκτοξεύσεις με τον ευρωπαϊκό πύραυλο Ariane 6, για την τοποθέτηση δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Η διαφωνία για την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά

Επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και για τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης μιας λεγόμενης «απόφασης ισοδυναμίας» στο πλαίσιο του EU Space Act, η οποία συνδέεται με την πρόσβαση αμερικανικών διαστημικών εταιρειών στην αγορά της ΕΕ.

Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους διπλωμάτες, η αμερικανική πλευρά στήριξε τη θέση της στον ισχυρισμό ότι το πλαίσιο των ΗΠΑ δεν ρυθμίζει με αντίστοιχο τρόπο την είσοδο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αμερικανική αγορά.

Το ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευρωβουλευτές διερωτώνται εάν η παροχή πρόσβασης στις αμερικανικές εταιρείες, χωρίς ταυτόχρονη εξασφάλιση αντίστοιχης πρόσβασης για τις ευρωπαϊκές στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να προσφέρει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις πρώτες.

Πέντε αμερικανικές υπηρεσίες στη συνάντηση

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν αξιωματούχοι από πέντε αμερικανικούς φορείς: την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), το Γραφείο Διαστημικών Υποθέσεων, την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) και τις ομοσπονδιακές αρχές ελέγχου εξαγωγών ευαίσθητων αγαθών και τεχνολογιών.

Οι διπλωμάτες που μίλησαν στο Rapporteur έδωσαν διαφορετικές εκτιμήσεις για την έκβαση της συνάντησης. Συμφώνησαν, πάντως, ότι το αμερικανικό σύστημα διακυβέρνησης των διαστημικών δραστηριοτήτων εμφανίζεται πιο σύνθετο από εκείνο που επιχειρεί να διαμορφώσει η ΕΕ με το νέο νομοθέτημα.

Η αποστολή των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας δεν είχαν απαντήσει στα αιτήματα του Rapporteur για σχολιασμό κατά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.