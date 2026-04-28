Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι το αντιτορπιλικό USS Rafael Peralta, με κατευθυνόμενους πυραύλους, σταμάτησε το M/T Stream «αφού επιχείρησε να πλεύσει σε ιρανικό λιμάνι» την Κυριακή.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιελάμβανε επίσης μια φωτογραφία των δύο πλοίων, η CENTCOM ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μέρος του «αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ».

Δείτε την ανάρτηση της CENTCOM