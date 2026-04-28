Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι το αντιτορπιλικό USS Rafael Peralta, με κατευθυνόμενους πυραύλους, σταμάτησε το M/T Stream «αφού επιχείρησε να πλεύσει σε ιρανικό λιμάνι» την Κυριακή.
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιελάμβανε επίσης μια φωτογραφία των δύο πλοίων, η CENTCOM ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή ήταν μέρος του «αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ».
Guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) enforces the U.S. blockade of Iranian ports against M/T Stream after it attempted to sail to an Iranian port, April 26. pic.twitter.com/mPCIp5rLlO
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026