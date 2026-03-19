Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 των ΗΠΑ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αφού φέρεται να δέχτηκε πυρά, τα οποία πιστεύεται ότι προήλθαν από ιρανική επίθεση, σύμφωνα με το CNN.

Ο Πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ, ανέφερε ότι το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην πέμπτη γενιά των stealth μαχητικών, πραγματοποιούσε «στρατιωτική αποστολή πάνω από το Ιράν» όταν αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως. Ο Χόκινς διευκρίνισε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος είναι σε σταθερή κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά ο Χόκινς. «Το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση».

Αν επιβεβαιωθεί η πηγή του χτυπήματος, θα είναι η πρώτη φορά που το Ιράν πλήττει αμερικανικό αεροσκάφος σε αυτόν τον πόλεμο, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν με αεροσκάφη F-35 στη σύγκρουση, τα οποία κοστίζουν άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.