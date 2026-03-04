Αμερικανικό ήταν το υποβρύχιο που βύθισε την ιρανική φρεγάτα στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ήταν άγνωστο για πολλή ώρα μετά την επίθεση, σε ποιον άνηκε το υποβρύχιο, όμως αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, το ξεκαθάρισε στο Reuters, ότι ανήκει στον αμερικανικό στρατό.

Αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 101 ανθρώπων, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί από επίθεση υποβρυχίου σε ιρανικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Δείτε βίντεο από το φλεγόμενο πλοίο:

Ο υπουργός Εξωτερικών στη Σρι Λάνκα δεν διευκρίνισε τα αίτια της έκρηξης

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα Βιτζίτα Χέρατ ανακοίνωσε πως η χώρα του διέσωσε 32 «σοβαρά τραυματισμένους» ναύτες από ιρανική φρεγάτα που βυθίσθηκε σήμερα έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού. Ωστόσο, ο Χεράτ αρνήθηκε να διευκρινίσει τα αίτια της έκρηξης στη φρεγάτα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πλήρωμα 180 ανθρώπων επέβαινε στην ιρανική φρεγάτα Iris Dena, όταν το πολεμικό πλοίο έστειλε μήνυμα SOS σήμερα τα χαράματα.

Το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για άλλα μέλη του πληρώματος της φρεγάτας, η οποία βυθίσθηκε σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νότια της Σρι Λάνκα, στον Ινδικό Ωκεανό.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος εκπρόσωπος στη Σρι Λάνκα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.