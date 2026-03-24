Ένα αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 εξέπεμψε σήμα κινδύνου πάνω από τη Βρετανία, σύμφωνα με το FlightRadar24.

«Ένα Boeing B-52H Stratofortress εκπέμπει σήμα [έκτακτης ανάγκης] 7700 ανατολικά του Μπρίστολ», έγραφε η αναφορά.

Ο κωδικός 7700 υποδεικνύει ότι έχει συμβεί έκτακτη ανάγκη στο αεροσκάφος και το πλήρωμα ειδοποιεί τα πληρώματα εδάφους. Η αιτία θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, βλάβη κινητήρα, αποσυμπίεση ή πρόβλημα υγείας ατόμου του πληρώματος στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα αποσυμπίεσης (depressurisation issue) κατά την πτήση.

Εντοπίστηκε να κάνει κύκλους σε υψόμετρο περίπου 10.000 ποδιών, ανατολικά του Σαουθάμπτον, πριν ξεκινήσει την κάθοδό του.

Το βομβαρδιστικό προσγειώθηκε με ασφάλεια στην αεροπορική βάση της RAF, Fairford, στο Gloucestershire, γύρω στις 09:38 GMT, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το αεροσκάφος αποτελεί μέρος της Bomber Task Force (BTF) που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη και συμμετέχει σε επιχειρήσεις.