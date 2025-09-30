Μετωπική επίθεση στην πολιτική ορθότητα και σαρωτικές αλλαγές στην εικόνα και την φυσική κατάσταση του προσωπικού των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στη στρατιωτική βάση Κουαντίκο στη Βιρτζίνια, παρουσία εκατοντάδων ανώτατων αξιωματικών.

Ο Χέγκσεθ, με αιχμηρό λόγο και ξεκάθαρο μήνυμα, κάλεσε σε επιστροφή στην πειθαρχία και την αυστηρότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν θέλει να ξαναδεί παχύσαρκους αξιωματικούς στους διαδρόμους του Πενταγώνου». Όπως τόνισε, από εδώ και στο εξής, όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα υποβάλλονται δύο φορές τον χρόνο σε ελέγχους ύψους και βάρους, ενώ η φυσική κατάσταση θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για την υπηρεσία σε μάχιμες μονάδες.

Secretary Hegseth just announced a new “combat field test” that will be uniform across the board, regardless of age, gender, etc. This is a big deal. If you want to be in a combat arms MOS, you must meet a uniform standard. He also calls out fat troops. Especially fat… pic.twitter.com/7aNr0mHEA4 — CannCon (@CannConActual) September 30, 2025

Συγκεκριμένα, για τα στελέχη των μονάδων πρώτης γραμμής, ο Χέγκσεθ όρισε ότι θα πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά το «ανώτερο ανδρικό πρότυπο» φυσικής κατάστασης, πετυχαίνοντας σκορ άνω του 70% στα τεστ φυσικής κατάστασης του κάθε κλάδου. Υπογράμμισε δε, ότι τα πρότυπα αυτά θα είναι υψηλά, ενιαία και ουδέτερα ως προς το φύλο, χωρίς διαφοροποιήσεις.

«Όλα ξεκινούν από την εικόνα και την αντοχή», είπε χαρακτηριστικά, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ίδιο, ο οποίος, όπως δήλωσε, συμμετέχει σε απαιτητικά προγράμματα εκγύμνασης σε καθημερινή βάση: «Αν ο υπουργός Άμυνας μπορεί να κάνει σκληρή καθημερινή προπόνηση, τότε μπορεί και κάθε μέλος της κοινής μας δύναμης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην εξωτερική εμφάνιση των υπηρετούντων, επιβάλλοντας αυστηρούς κανόνες περιποίησης. Όπως ανακοίνωσε, καταργούνται οι γενειάδες, τα μακριά μαλλιά και οποιαδήποτε «επιφανειακή ατομική έκφραση». Δήλωσε μάλιστα ότι «θα κόψουμε τα μαλλιά μας, θα ξυρίσουμε τις γενειάδες μας και θα συμμορφωθούμε με τα πρότυπα». Πρόσθεσε ακόμη, με ειρωνικό τόνο, ότι όσοι επιθυμούν να διατηρούν γενειάδα, μπορούν να ενταχθούν στις ειδικές δυνάμεις.

🇺🇸 US Defense Minister Hegseth announces a new military training era. Drill sergeants are authorized to instill “healthy fear” by using forceful methods. Criticism arises over past inclusivity narratives, emphasizing unity as real strength. #USMilitary #DefensePolicy ⚔️ pic.twitter.com/Mu6pYjjAfw — the Pulse (@thePulseGlobal) September 30, 2025



Καταγγέλλοντας ευθέως προηγούμενες ηγεσίες, έκανε λόγο για ανεκτικότητα απέναντι σε φαινόμενα παρακμής και έλλειψης πειθαρχίας, λέγοντας πως «δυστυχώς είχαμε ηγέτες που είτε αρνούνταν να αποκαλέσουν τις ανοησίες ως ανοησίες, είτε πίστευαν ότι δεν τους επιτρεπόταν να επιβάλουν πρότυπα». Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε, ότι όποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, είτε σωματικά είτε ως προς την εμφάνιση, θα πρέπει να αναζητήσει άλλη θέση ή επάγγελμα.

«Δεν θέλω ο γιος μου να υπηρετεί δίπλα σε στρατιώτες που είναι εκτός φόρμας ή κάτω από έναν ηγέτη που ήταν ο πρώτος αλλά όχι ο καλύτερος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε ότι στο νέο δόγμα, ή πληρείς το πρότυπο, ή είσαι πειθαρχημένος και έτοιμος για μάχη – διαφορετικά, δεν έχεις θέση στον στρατό. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Χέγκσεθ επιτέθηκε επίσης στις πολιτικές διαφορετικότητας, τα προγράμματα ταυτότητας φύλου και τις πολιτικές για το κλίμα, τα οποία, όπως είπε, έχουν ήδη καταργηθεί από την κυβέρνηση. Μιλώντας σε αυστηρό τόνο, διακήρυξε το τέλος της πολιτικής ορθότητας και της ηγεσίας που «φοβάται να θίξει συναισθήματα». «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ούτε μια μέρα χωρίς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσα στους κόλπους μας. Όπως έχω πει ξανά, τελειώσαμε με αυτές τις ανοησίες», κατέληξε.