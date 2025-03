Μία συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών ανώτερων αξιωματούχων είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για το Fox News.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της η Τζάκι Χάινριχ: «Οι Ρούμπιο, Γουίτκοφ και Γουόλτς κατευθύνονται στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, την Τρίτη για να συναντηθούν με Ουκρανούς, μεταξύ των οποίων ο Γέρμακ».

