Η Χαμάς έχει σκοπό να επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς των αποβιωσάντων ομήρων, όπως δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, είπαν χθες Τετάρτη ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς το Ισραήλ απειλεί να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, λόγω της περιορισμένης προόδου στην παράδοση των σορών.

Αντιπρόσωποι της Χαμάς «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία», είπε σε δημοσιογράφους μια από τις πηγές αυτές, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ώρες αφού η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε να ξαναρχίσει τον πόλεμο στον θύλακο αν δεν επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι από το παλαιστινιακό κίνημα.

«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε διαβεβαιώσεις από την πλευρά τους ότι έχουν την πρόθεση να τηρήσουν τη συμφωνία. Θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία», ανέφερε ένας από τους συμβούλους στους δημοσιογράφους, υπό τον όρο της ανωνυμίας.