Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Ομάν με εκπροσώπους των Χούθι της Υεμένης, δήλωσαν πέντε πηγές με γνώση του θέματος, εν μέσω της σαρωτικής επίθεσης της υποστηριζόμενης από το Ιράν σιιτικής ένοπλης οργάνωσης που έτρεψε σε φυγή τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Στις αρχές του μήνα, η οργάνωση προχώρησε σε ευρείας κλίμακας έφοδο και κυρίευσε όλα τα δυτικά παράλια της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που του δίνουν τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η συνάντηση αυτή, η οποία δεν δημοσιοποιήθηκε, πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μουσκάτ, τόνισαν τρεις από τις πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν. Δύο πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση του Ομάν, η οποία λειτουργεί εδώ και χρόνια ως περιφερειακός διαμεσολαβητής, βοήθησε στη διοργάνωση της συνάντησης.

Η αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τους Χούθι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» τον Μάρτιο του 2025, καθιστώντας ποινικό αδίκημα την παροχή υποστήριξης στην οργάνωση.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον έχει διαπραγματευτεί μαζί με την υεμενίτικη οργάνωση, καταλήγοντας σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Μάιο του 2025, αφού προηγουμένως αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδιζαν θέσεις των ανταρτών επί δύο μήνες για να σταματήσουν μια εκστρατεία επιθέσεων κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Χούθι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την κυβέρνησή του, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν στον πόλεμο της Υεμένης. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε προχθές Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε απευθείας επαφή με την οργάνωση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία σύμφωνα με μία πηγή έγινε την Κυριακή, οι Χούθι διαβεβαίωσαν τους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία και ότι παραμένουν δεσμευμένοι στην κατάπαυση του πυρός του 2025 με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο πηγές.

Μία από τις τελευταίες, υπήκοος Υεμένης, δήλωσε ότι η πολιτοφυλακή διαβεβαίωσε επίσης πως δεν θα επιτεθεί σε ισραηλινά πλοία ή σε εμπορικά πλοία, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησαν μέλη του προσωπικού της πρεσβείας.

Μία από τις πηγές τόνισε ότι στην αντιπροσωπεία των Χούθι συμμετείχε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος με έδρα το Μουσκάτ, ο Μοχάμαντ Αμπντουλσαλάμ, ο οποίος υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις. Μια άλλη πηγή επιβεβαίωσε την παρουσία του Αμπντουλσαλάμ, καθώς και εκείνη ενός άλλου ανώτερου στελέχους των Χούθι, του Αμπντελμαλίκ αλ Αζίρι.

Σε ερώτηση αν οι ΗΠΑ είχαν συνάντηση με τους Χούθι στο Ομάν, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση, αλλά είπε ότι η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και η αποτροπή της εξαγωγής της τρομοκρατίας από τη Μέση Ανατολή είναι ο πυρήνας των αμερικανικών συμφερόντων.

Η πρεσβεία του Ομάν στις ΗΠΑ και το ανώτερο στέλεχος των Χούθι, Αμπντουλσαλάμ, δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι απέκτησαν τον ουσιαστικό έλεγχο ολόκληρης της ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού Μούχα και του νησιού Περίμ (Μαγιούν στα αραβικά) που χωρίζει στα δύο το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, γνωστό και ως «Πύλη των Δακρύων» .

Οι Χούθι, οι οποίοι κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Υεμένης το 2014, πολεμούν εναντίον ενός συνασπισμού δυνάμεων υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι εχθροπραξίες είχαν ατονήσει τα τελευταία χρόνια χάρη σε μια εκεχειρία, αλλά οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο, όταν οι Χούθι κήρυξαν αποκλεισμό στα σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ως απάντηση στον αποκλεισμό των λιμανιών της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία.

Ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ζητώντας στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ, εν μέσω της ραγδαίας προέλασης των Χούθι.

Σύμφωνα με το Reuters η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ριάντ πως δεν θα έχουν άμεση εμπλοκή.