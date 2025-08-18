Αμερικανοί διπλωμάτες ζήτησαν από Ευρωπαίους ομολόγους τους να είναι έτοιμοι για τριμερή συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, μέσα στην εβδομάδα, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά απόψε στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο Sky News.

Οι προτάσεις για το πού θα διεξαχθεί η τριμερής, έπεσαν βροχή, αν και είναι γνωστό ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να πάει παντού, λόγω του εντάλματος από το Διεθνές Δικαστήριο, που εκκρεμεί σε βάρος του.

Πάντως το βρετανικό δίκτυο αναφέρει ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός προτείνει τη Ρώμη για την τριμερή, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν δείχνει τη Γενεύη.

Προτάσεις μιλούν ακόμα και για τη Βουδαπέστη και το Ελσίνκι, ενώ αναλυτές υπενθυμίζουν ότι ο Πάπας είχε προτείνει συνομιλίες στο Βατικανό.

Η Μόσχα προς το παρόν υπενθυμίζει ότι στην Αλάσκα δεν συζητήθηκε θέμα τριμερούς.