Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί γερουσιαστές θέτουν σε αμφισβήτηση τη νομιμότητα της συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ λέγοντας ότι αντιβαίνει σε νόμο του αμερικανικού Κονγκρέσου.

«Η απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιτρέψει τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζει ευθέως τον νόμο», δηλώνουν έξι γερουσιαστές, τρεις από τους οποίους προέρχονται από το Δημοκρατικό και τρεις από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αναφερόμενοι στον νόμο που ψηφίστηκε από το Κονγκρέσο το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και απαγορεύει την εισαγωγή κάθε μορφής ρωσικής ενέργειας.

«Το Κογκρέσο υπήρξε σαφές: οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να εισαγάγουν πετρέλαιο από την Ρωσία όσο αυτή δεν έχει τερματίσει την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας και πάψει να διατυπώνει απειλές εναντίον των συμμάχων μας του ΝΑΤΟ», γράφουν στην ανακοίνωσή του οι γερουσιαστές, ανάμεσά τους η Τζιν Σαχίν του Δημοκρατικού Κόμματος και ο Τομ Τίλις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας όσο η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες. Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει κατεύθυνση αμέσως».

Οι Αμερικανοί γερουσιαστές δηλώνουν επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν συμβουλεύθηκε το Κογκρέσο, ούτε υπέβαλε εξηγήσεις για την απόφαση αυτή, κάτι που επίσης απαιτείται από τον νόμο.

Οι τιμές του ντίζελ, που χρησιμοποιείται στην γεωργία, την θέρμανση και τις μεταφορές, έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου του Τραμπ κατά του Ιράν και αποτελούν απειλή για τους Ρεπουμπλικανούς εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα.

Οι αναλυτές θεωρούν ωστόσο ότι η συμφωνία του Τραμπ με την Μόσχα δεν είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε βιώσιμη μείωση των τιμών των καυσίμων.