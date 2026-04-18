Σε ένα δάσος, κοντά στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, ηχούν πυροβολισμοί. Κάτω από καυτό ήλιο, ο Κόλιν εκπαιδεύεται στη σκοποβολή. Το ημιαυτόματο πιστόλι που κρατά είναι το πρώτο του όπλο. Το αγόρασε πρόσφατα, όπως και άλλοι αριστεροί Αμερικανοί. Αιτία; Ο φόβος απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, όπως αναφέρουν.

Για αυτόν τον 38χρονο Δημοκρατικό ψηφοφόρο, οι θάνατοι της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, δύο Αμερικανών πολιτών που σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο από σφαίρες ομοσπονδιακών αστυνομικών μετανάστευσης στη Μινεάπολη, ήταν ένα σημείο καμπής.

«Σήμερα, έχουμε ανθρώπους, που σχηματίζουν ένα είδος ιδιωτικού στρατού, με εξουσίες που τους παρέχονται από το κράτος, οι οποίοι τριγυρνούν, επιτίθενται και πυροβολούν ανθρώπους. Αυτό με τρομάζει πολύ περισσότερο από τα συνηθισμένα εγκλήματα», τονίζει ο Κόλιν, εξομολογώντας ότι νιώθει «απειλούμενος» από την ίδια του την κυβέρνηση.

Όπως οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που μίλησαν στο ρεπορτάζ αυτό του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Κόλιν ήθελε να κατονομαστεί μόνο με το μικρό του όνομα, φοβούμενος αντίποινα. Αφού έκανε το βήμα και αγόρασε ένα όπλο, αποφάσισε να γραφτεί, μαζί με τη σύζυγό του, Ντάνι, σε μαθήματα εκπαίδευσης που δίνει η Κλάρα Έλιοτ.

Από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη του θητεία στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2024, οι κρατήσεις στα μαθήματα αυτής της εκπαιδεύτριας, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και μειονότητες, είναι γεμάτες.

«Ήταν πολύ έντονο», λέει η Έλιοτ, που με ένα μεγάλο τατουάζ της Χιονάτης, κουβαλά ένα υποπολυβόλο.

«ICE…όπως πάγος»

Στο μάθημα της ημέρας αυτής, περίπου δέκα άνθρωποι συμμετέχουν, Η εκπαίδευση ξεκινά με θεωρία και συνεχίσει σε πρακτικές ασκήσεις σκοποβολής. Οι περισσότεροι δεν έχουν πιάσει ποτέ όπλο στα χέρια τους.

Όπως η Ντάνι και ο Κόλιν, πολλοί που γράφτηκαν στα μαθήματα αυτά λένε ότι άρχισαν να ενδιαφέρονται για πυροβόλα όπλα εξαιτίας του πολιτικού κλίματος, που χαρακτηρίζεται από βίαιες επιχειρήσεις κατά παράτυπων μεταναστών, κατάργηση των πολιτικών υπέρ δικαιωμάτων μειονοτήτων και ακραία πόλωση.

«Πολλά ανησυχητικά πράγματα συμβαίνουν στις ΗΠΑ», λέει η 28χρονη Κασσάνδρα, αναφερόμενη σε πεπραγμένα της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης .

«Θεώρησα σημαντικό να είμαι ενημερωμένη και προετοιμασμένη», αναφέρει αυτή η νεαρή γυναίκα, η οποία είναι «νευρική» γύρω από πυροβόλα όπλα.

Εκτοξεύτηκε η ζήτηση

Μετά τους θανάτους των δύο διαδηλωτών στη Μινεάπολη, οι αιτήσεις για εγγραφές σε μαθήματα εκπαίδευσης στη χρήση πυροβόλων όπλων από προοδευτικές οργανώσεις, όπως αυτή της Κλάρα Έλιοτ, εκτοξεύτηκαν.

Αν και τα πυροβόλα όπλα εξακολουθούν να συνδέονται με τη δεξιά της Αμερικής, τώρα προσελκύουν ευρύτερο κοινό. Το Liberal Gun Club, ένας εθνικός οργανισμός, αναφέρει ότι έλαβε σχεδόν 3.000 αιτήσεις τους πρώτους δύο μήνες του 2026, περισσότερες από ό,τι σε όλο το 2025.

Ο διευθυντής του οργανισμού αυτού, Εντ Γκάρντνερ, εξηγεί ότι τέτοιες αυξήσεις δεν είναι ασυνήθιστες μετά από μεγάλα πολιτικά ή βίαια γεγονότα, όπως μαζικούς πυροβολισμούς. Όμως, σε αντίθεση με προηγούμενες αυξήσεις, όπου το ενδιαφέρον προερχόταν κυρίως από «γυναίκες και μειονότητες», οι νέοι αιτούντες έρχονται από «όλο το φάσμα».

«Όλοι. Ηλικιωμένοι, νέοι, άνθρωποι που ζουν σε αγροτικές περιοχές… Άτομα αριστερών πεποιθήσεων, αλλά από όλα τα κοινωνικά στρώματα», σημειώνει. Για τον κοινωνιολόγο Ντέιβιντ Γιαμάνε, που εξειδικεύεται στην κουλτούρα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, αυτή η αλλαγή έγκειται επίσης στα κίνητρα αυτών των ανθρώπων.

Πολλοί δηλώνουν ανήσυχοι μπροστά στην πιθανότητα «μιας τυραννικής ή αυταρχικής κυβέρνησης, που είναι πιθανό να περιορίσει δικαιώματα ή να ενθαρρύνει υποστηρικτές της να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση», ανησυχία «συγκεκριμένη» που ωθεί αυτή την πρόσφατη τάση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ