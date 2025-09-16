Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Στρατιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολούθησαν τα Ρωσικά πολεμικά γυμνάσια, σε αυτό που η Λευκορωσία περιέγραψε ως εμφάνιση-έκπληξη.

Η άσκηση «Zapad-2025», η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή, θεωρήθηκε ότι είναι μια μεγάλη επίδειξη δύναμης της Μόσχας και της στενής συμμάχου της, της Λευκορωσίας, που απευθύνεται στη Δύση. Περιλαμβάνει ασκήσεις και στις δύο χώρες και τις θάλασσες της Βαλτικής και του Μπάρεντς.

Μια αμερικανική παρουσία στην εκδήλωση σηματοδοτεί μια περαιτέρω χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Μινσκ.

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας δημοσίευσε ένα βίντεο τη Δευτέρα που έδειξε δύο Αμερικανούς στρατιώτες ως μέρος μιας διεθνούς ομάδας στρατιωτικών παρατηρητών σε ένα εκπαιδευτικό έδαφος.

Καλωσορίστηκαν από τον Βίκτορ Κρένιν, τον υπουργό Άμυνας της Λευκορωσίας, και οι δύο Αμερικανοί φάνηκαν να ανταποκρίνονται στα ρωσικά, καθώς έκαναν χειραψίες με τον υπουργό.

Ο κ. Κρένιν δήλωσε: «Θα σας δείξουμε ό,τι σας ενδιαφέρει, οτιδήποτε θέλετε, μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε, να μιλήσετε με τους ανθρώπους».

Ένας από τους παρατηρητές των πολεμικών γυμνασίων στο Μπόρισοφ λέγεται ότι ήταν ο υπολοχαγός Μπράιαν Σουπ, σύμφωνα με φωτογραφίες που δόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων του Reuters.

Η εμφάνιση των στρατιωτών παρουσιάστηκε ως απροσδόκητη από το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας, το οποίο ισχυρίστηκε ότι 23 ξένοι στρατιώτες εκπροσωπούνται στα φετινά γυμνάσια, συμπεριλαμβανομένων πιο παραδοσιακών ρωσικών συμμάχων όπως η Κίνα, η Κούβα και η Σερβία, αλλά και δύο άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ, η Ουγγαρία και η Τουρκία.

«Ποιος θα το φανταζόταν πώς θα ξεκινούσε το πρωί μιας άλλης ημέρας της άσκησης «Ζapad-2025», έγραψε το υπουργείο στο κανάλι του στο Telegram.

Το Reuters ανέφερε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες αρνήθηκαν να μιλήσουν σε δημοσιογράφους. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη σχολιάσει.

Σύμφωνα με τη σύμβαση της Βιέννης, οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να επιτρέψουν στους διεθνείς παρατηρητές να παρακολουθήσουν στρατιωτικές ασκήσεις για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια.

Η Λευκορωσία έχει απομονωθεί σε μεγάλο βαθμό από τις δυτικές κυβερνήσεις λόγω του ρόλου της στην επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις Φεβρουαρίου 2022.

Ωστόσο, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Κιθ Κέλογκ, ταξίδεψαν στο Μινσκ για συνομιλίες με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο..

Ο προεδρικός εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κόουλ, επισκέφθηκε το πρώην Σοβιετικό κράτος την περασμένη εβδομάδα για συνομιλίες για την απελευθέρωση 52 πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και ανθρώπων της αντιπολίτευσης.

Οι ΗΠΑ έδωσαν μια ανακούφιση των κυρώσεων στην εθνική αεροπορική εταιρεία της Λευκορωσίας, Belavia, επιτρέποντάς της σε αντάλλαγμα να εξυπηρετήσει και να αγοράσει εξαρτήματα για το στόλο της, τα οποία περιλαμβάνουν αμερικανικά αεροσκάφη Boeing.

Ο Τραμπ λέγεται ότι θέλει να ξανανοίξει την αμερικανική πρεσβεία στο Μινσκ ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την καλλιέργεια δεσμών με έναν από τους πλησιέστερους συμμάχους του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε στον Λουκασένκο ένα χειρόγραφο σημείωμα μέσω του Κόουλ.

Τα γυμνάσια Zapad είναι τα πρώτα που γίνονται από τις ρωσικές δυνάμεις στα σύνορα του ΝΑΤΟ μετά την επιχείρηση του Πούτιν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 13.000 στρατιώτες θα συμμετάσχουν στη Λευκορωσία και άλλοι 30.000 στη Ρωσία.