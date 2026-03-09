Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με σημαντικό ποσοστό της κοινής γνώμης να εκφράζει την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, σχεδόν το 60% των Αμερικανών εμφανίζεται αρνητικό απέναντι στην εμπλοκή των ΗΠΑ, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το hashtag #SendBarron έγινε viral τις τελευταίες ώρες.

Στο επίκεντρο της διαδικτυακής κριτικής βρίσκεται ο 19χρονος Μπάρον Τραμπ, μικρότερος γιος του πρώην πΠροέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Χιλιάδες χρήστες σχολιάζουν ειρωνικά τις αποφάσεις για στρατιωτική δράση, αλλά και το ενδεχόμενο αποστολής ακόμη και χερσαίων αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν. Με το hashtag #SendBarron, πολλοί γράφουν σατιρικά ότι ο νεαρός θα έπρεπε να είναι από τους πρώτους που θα κληθούν για στρατιωτική θητεία.

Την ίδια στιγμή, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν δεκάδες σατιρικές εικόνες και memes, αρκετά από τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Σε πολλές από αυτές, ο Μπάρον Τραμπ –γιος του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ– εμφανίζεται να φορά στρατιωτική στολή. Σε ορισμένες εικόνες εμφανίζεται επίσης η εμβληματική φιγούρα του Uncle Sam, σύμβολο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στις ΗΠΑ για την προώθηση της στρατιωτικής κατάταξης.

«Στείλε τον Μπάρον, για να δεις από κοντά τι ζητάς από τους στρατιώτες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Αν ο γιος σου βρισκόταν στο μέτωπο, ίσως να προτιμούσες ξαφνικά την ειρήνη».

Παράλληλα, δημιουργήθηκε και σατιρική ιστοσελίδα με τίτλο DraftBarronTrump.com («Κατατάξτε τον Μπάρον Τραμπ»). Στην ιστοσελίδα διατυπώνεται ειρωνικά η άποψη ότι ο γιος του Προέδρου θα έπρεπε να υπηρετήσει τη χώρα που κυβερνά ο πατέρας του, τονίζοντας πως «η υπηρεσία αποτελεί τιμή» και ότι «η δύναμη περνά από γενιά σε γενιά».