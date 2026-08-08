Ιδιαίτερη πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και «αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία» δήλωσε απόψε ένας Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Υπάρχει πρόοδος μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα Στενά και αναμένουμε μια συμφωνία σύντομα» τόνισε ο εν λόγω αξιωματούχος για να προσθέσει στη συνέχεια: «Όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν».