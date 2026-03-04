Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε πως ο πύραυλος που αναχαίτισαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, στην Τουρκία είχε στόχο την αμερικανική βάση του Ιντσιρλίκ.

Την εξέλιξη αυτή δημοσιοποίησε η «Wall Street Journal».

Το μεσημέρι, η τουρκική προεδρία είχε ενημερώσει ότι «ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ο οποίος διήλθε από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας και κατευθύνθηκε προς τον εναέριο χώρο μας από την περιοχή Χατάι, καταστράφηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ».

Η αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ εκτείνεται 10 χιλιόμετρα από την πόλη των Αδάνων. Εξυπηρετεί την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας. Ένα μεγάλο τμήμα της είναι αμιγώς αμερικανική βάση και γενικώς εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.