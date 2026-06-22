Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με την αμερικανική πλευρά να εκτιμά ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκονται σε συνεχή συναντήσεις και διαβουλεύσεις με την ιρανική πλευρά», όπως ανέφερε ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες.

«Οι Ιρανοί παραμένουν εδώ και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Αναμένουμε να δουλέψουμε όλη τη νύχτα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διπλωμάτης.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται η αποσαφήνιση των ιρανικών θέσεων σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ και η δημιουργία μηχανισμών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι διεξάγονται εκτεταμένες διαπραγματεύσεις για «όλες τις πτυχές της πυρηνικής συμφωνίας», καθώς επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα σημείο εκκίνησης για τεχνικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη δημιουργία «μηχανισμών πρόληψης συγκρούσεων ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν πλήρως ανοικτά».

Αμερικανός διπλωμάτης που μίλησε στον ιστότοπο Axios ανέφερε ότι καταγράφηκε «καλή πρόοδος» όσον αφορά τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στη δημιουργία μηχανισμών αποκλιμάκωσης στον Λίβανο και στην επιβολή της συμφωνημένης κατάπαυσης του πυρός.