«Σου είπα, Ερντογάν το 2018 και σου το λέω ξανά, ΔΕΝ θα πάρεις τα F-35», τόνισε ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής, Ρικ Σκοτ και στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σκοτ εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, καθώς φαίνεται πως και οι δύο είχαν κάνει υπεραισιόδοξες δηλώσεις σχετικά με την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35.

«Η Τουρκία, η χώρα που χρηματοδοτεί τη Χαμάς, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, μισεί το Ισραήλ, αγαπά τη Ρωσία και το Ιράν… καλή τύχη στο να αποκτήσετε τα F-35, τα F-16 και οποιαδήποτε άλλη αμυντική πλατφόρμα αμερικανικής κατασκευής. Σου είπα, Ερντογάν, το 2018 και σου το λέω ξανά: ΔΕΝ θα πάρεις τα μαχητικά F-35», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ ο Σκοτ, αναδημοσιεύοντας μάλιστα τις δηλώσεις του Μπάρακ.

Ο Τομ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα είχε αναφέρει μεταξύ άλλων στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας ότι «το θέμα του (αντιαεροπορικών συστημάτων) S-400 της Τουρκίας θα λυθεί σύντομα», υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ είναι σύμφωνος με την επανένταξη της Τουρκίας σε πρόγραμμα μαχητικών F-35.

«Η Ελλάδα έχει S-300 και F-35. Έτσι, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι, ξέρετε, ένα άλλο ιστορικό ζήτημα. Δεν θα επιχειρήσω καν να φτάσω εκεί, επειδή θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο. Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία μπορεί κανείς να τα βάζει» συμπλήρωσε μάλιστα ο Μπάρακ.