Τις προγραμματισμένες συναντήσεις του στη Νότια Αφρική ανέβαλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά το μπαράζ επιθέσεων της Ρωσίας στο Κίεβο.

Το νυχτερινό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας οδήγησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απόφαση να αναβάλλει προγραμματισμένες συναντήσεις του και να επιστρέψει εκτάκτως στο Κίεβο.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο πρόεδρος της Ουκρανίας πραγματοποιεί περιοδεία στη Νότια Αφρική, καθώς προσπαθεί να εξασφαλίσει περισσότερους συμμάχους στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη Ρωσία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), έγραψε: «Ακυρώνω μέρος αυτής της επίσκεψης και θα επιστρέψω στην Ουκρανία αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Νότιας Αφρικής».

«Έχουν περάσει 44 ημέρες από τότε που η Ουκρανία συμφώνησε σε πλήρη κατάπαυση του πυρός και διακοπή των χτυπημάτων. Αυτή ήταν μια πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχουν περάσει 44 ημέρες από τη στιγμή που η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει τον λαό μας και να αποφεύγει την ευθύνη για τις ενέργειές της» πρόσθεσε.

«Τα πλήγματα πρέπει να σταματήσουν άμεσα και άνευ όρων» ξεκαθάρισε.

