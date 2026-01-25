Υπό αμφισβήτηση θέτονται οι εξηγήσεις που έδωσε η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) για τον θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου Άλεξ Τζέφρι Πρέτι στη Μινεάπολη, το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η ICE αναφέρθηκε ότι το θύμα είχε όπλο και αντέδρασε βίαια κατά των πρακτόρων που πήραν μέτρα ασφαλείας και τον πυροβόλησαν.

Όμως, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα βίντεο που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες και δείχνουν τη στιγμή που οι πράκτορες της Υπηρεσίας ακινητοποιούν τον άτυχο άνδρα και έπειτα τον πυροβολούν.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε, άλλωστε, το γεγονός ότι η ICE διέκοψε τη συνέντευξη και απομάκρυνε τους ρεπόρτερ από την αίθουσα, μετά από μόλις δύο ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Νωρίτερα, δημοσιογράφος φαίνεται να ρώτησε: «Έβγαλε όπλο το θύμα; Το είδαν οι πράκτορες;», στο οποίο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας απάντησε: «Είναι μία κατάσταση σε πλήρη εξέλιξη, δεν έχω επαρκή στοιχεία».

Το όπλο που βρήκαν οι πράκτορες

Μετά τον πυροβολισμό, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το «άτομο πλησίασε αξιωματικούς της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών». Παράλληλα, δημοσίευσε φωτογραφία ενός όπλου, το οποίο, όπως υποστηρίζει, κρατούσε ο άνδρας τη στιγμή που η ICE τον πυροβόλησε «σε αυτοάμυνα».

Ωστόσο, νέο βίντεο που κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον άνδρα να κρατά ένα κινητό τηλέφωνο, και όχι όπλο, σε ό,τι φαίνεται να είναι οι στιγμές που προηγήθηκαν του πυροβολισμού.

Δείτε βίντεο πριν και μετά τη δολοφονία, στα οποία ο Πρέτι φαίνεται να κρατάει το κινητό του και όχι κάποιο πιστόλι:

Είχε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής

Ακόμα και αν έφερε όπλο στο άτομό του, όμως, η αστυνομία της Μινεάπολης διευκρίνισε πως «ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου, με άδεια οπλοφορίας», γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση.

Σε ένα άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, φαίνεται ο 37χρονος να επιχειρεί να προστατέψει μια γυναίκα που σπρώχνεται και ρίχνεται στο οδόστρωμα από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και διαδηλώσεων στη Μινεάπολη. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να υπερασπιστεί τη γυναίκα, οι πράκτορες τον ψεκάζουν εξ επαφής με σπρέι πιπεριού, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω της. Στη συνέχεια, φαίνεται ότι δέχεται επίθεση από πολλούς πράκτορες, εκ των οποίων ορισμένοι φορούν πολιτικά.

Αυτό που πλέον αλλάζει τα δεδομένα είναι τα πλάνα που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το 40ό δευτερόλεπτο και έπειτα στο παρακάτω βίντεο. Εκεί, φαίνεται ένας εκ των πρακτόρων, ντυμένος με γκρι μπουφάν, να παίρνει το όπλο που, σύμφωνα με τις αναφορές, ο 37χρονος είχε νόμιμη άδεια να φέρει και φεύγει από το σημείο με αυτό.

Αμέσως μετά, συνάδελφος του ανοίγει πυρ και βάζει τέλος στη ζωή του Άλεξ Τζέφρι Πρέτι. Πρόκειται, δηλαδή, για μια διαφορετική εκδοχή από αυτή που παρουσίασε το Υπουργείο, η Υπηρεσία και εν τέλει, υποστήριξε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως επρόκειτο για έναν «δράστη» και όχι για ένα θύμα.

Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο:

BREAKING: a 3rd angle of the shooting in Minneapolis has been released. It looks as though the protestor gets maced at attempts to reach for his gun when chaos ensues. pic.twitter.com/UxYfntqve0 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) January 24, 2026

Παρακολουθήστε τα ίδια στιγμιότυπα, σε αργή κίνηση:

Video footage suggests the victim’s gun had already been taken before the first shot was fired. A Border Patrol agent in a gray jacket and baseball cap is seen removing the weapon and walking away. https://t.co/FcAQEe7mO9 pic.twitter.com/oDvNSsojbq — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Ποιος ήταν ο Άλεξ Τζέφρι Πρέτι

Μέλη της οικογένειάς του αναφέρουν ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα στη Μινεάπολη ήταν νοσηλευτής μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων, ο οποίος νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν αναστατωμένος από την καταστολή της μετανάστευσης που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το AP που επικαλείται μέλη της οικογένειάς του.

Ο Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, 37 ετών, ήταν λάτρης της φύσης και αγαπούσε τις περιπέτειες μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, Τζουλ, ράτσας Catahoula Leopard, ο οποίος επίσης πέθανε πρόσφατα. Είχε συμμετάσχει σε διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες με την ICE, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι», δήλωσε ο Μάικλ Πρέτι, πατέρας του Άλεξ. «Ένιωθε ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις ήταν ένας τρόπος να εκφράσει, ξέρετε, τη φροντίδα του για τους άλλους».

Ο Πρέτι ήταν πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, γεννημένος στο Ιλινόι. Όπως και η Γκουντ, τα δικαστικά αρχεία έδειχναν ότι δεν είχε ποινικό μητρώο, ενώ η οικογένειά του ανέφερε ότι δεν είχε ποτέ καμία επαφή με τις αρχές πέρα από μερικές κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις.