Αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας μεταξύ HΠΑ και Ιράν εξέφρασε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και αφήνοντας αιχμές για τη στρατηγική ισχύ της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα σε δήλωσή του, ο Μεντβέντεφ ανέφερε ότι παραμένει ασαφές πώς θα εξελιχθεί η εκεχειρία, υποστηρίζοντας ωστόσο πως «ένα πράγμα είναι σίγουρο – το Ιράν έχει δοκιμάσει τα πυρηνικά του όπλα».

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο Στενό του Ορμούζ, τονίζοντας τη γεωπολιτική του σημασία και χαρακτηρίζοντας τις δυνατότητές του ως «ανεξάντλητες».