Αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας μεταξύ HΠΑ και Ιράν εξέφρασε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και αφήνοντας αιχμές για τη στρατηγική ισχύ της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα σε δήλωσή του, ο Μεντβέντεφ ανέφερε ότι παραμένει ασαφές πώς θα εξελιχθεί η εκεχειρία, υποστηρίζοντας ωστόσο πως «ένα πράγμα είναι σίγουρο – το Ιράν έχει δοκιμάσει τα πυρηνικά του όπλα».

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο Στενό του Ορμούζ, τονίζοντας τη γεωπολιτική του σημασία και χαρακτηρίζοντας τις δυνατότητές του ως «ανεξάντλητες».

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ντμίτρι Μεντβέντεφ