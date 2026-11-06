Επεισόδια σημειώθηκαν την Παρασκευή (06/11) στα περίχωρα του Άμστερνταμ, όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στο εργοτάξιο ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων (data center) της Microsoft, στο πλαίσιο κινητοποίησης κατά της κατασκευής του έργου.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, στο σημείο έφτασαν περίπου 100 άτομα, ωστόσο εκπρόσωπος της ακτιβιστικής ομάδας Geef Tegengas δήλωσε στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό AT5 ότι περίπου 500 διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο, ενώ εκατοντάδες άλλοι παρέμειναν εξωτερικά της περίφραξης. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους παραβίασαν και έσπασαν τον φράχτη, ενώ άλλοι σκαρφάλωσαν σε οικοδομικό γερανό.

Στην περιοχή, κοντά στο Σλότερντικ στη δυτική ζώνη του λιμανιού, αναπτύχθηκαν δυνάμεις καταστολής της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις.

Νωρίτερα το πρωί, η αστυνομία είχε ανακόψει την πορεία των διαδηλωτών καθ’ οδόν προς το σημείο. Στη συνέχεια, ο δήμαρχος εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης της διαδήλωσης, με τους διαμαρτυρόμενους να επιχειρούν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, όπως μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP. Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές κατηγόρησαν την αστυνομία για κακή συμπεριφορά και υποστήριξαν ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα στη διαμαρτυρία.

Τα αιτήματα της Geef Tegengas και οι επιπτώσεις στο δίκτυο

Η ακτιβιστική ομάδα Geef Tegengas, η οποία δραστηριοποιείται κατά της χρήσης ορυκτών καυσίμων, απαιτεί τον άμεσο τερματισμό των εργασιών κατασκευής της υποδομής:

Κατανάλωση ενέργειας: Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η εγκατάσταση θα καταναλώνει ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος ίση με το σύνολο των νοικοκυριών του Άμστερνταμ.

Στεγαστική πίεση: Προειδοποιεί ότι η υπερφόρτωση του δικτύου θα καθυστερήσει ή θα μπλοκάρει την ανέγερση 30.000 νέων κατοικιών.

Θέση δημοτικών αρχών: Δημοτικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες, επισημαίνοντας ότι οι ελλείψεις χωρητικότητας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θέτουν σε κίνδυνο τα σχέδια για νέες οικιστικές μονάδες και σχολεία.

Μέχρι τη στιγμή της σύνταξης του κειμένου, η Microsoft δεν είχε προβεί σε δημόσιο σχολιασμό των γεγονότων.

Τα χαρακτηριστικά της επένδυσης και οι προηγούμενες επιθέσεις

Το υπό κατασκευή συγκρότημα, το οποίο θα μισθωθεί πλήρως από τη Microsoft:

Αποτελείται από τρία κτίρια, το καθένα ύψους 85 μέτρων.

Σχεδιάστηκε αρχικά το 2016, προτού ο δήμος του Άμστερνταμ επιβάλει απαγόρευση στην ανέγερση νέων κέντρων δεδομένων εντός του αστικού ιστού.

Έλαβε άδεια υλοποίησης από την επαρχιακή κυβέρνηση τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το DutchNews, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο αυτό παρακάμφθηκαν οι αυστηροί ολλανδικοί κανόνες για τα πολύ μεγάλα data centers.

Ο συγκεκριμένος χώρος έχει αποτελέσει ξανά στόχο αντιδράσεων. Τον περασμένο Ιούλιο, μέλη της οργάνωσης Extinction Rebellion εκτόξευσαν μπαλόνια με οξύ και χρώμα πάνω από την περίφραξη, σε μια περίοδο όπου οι τοπικές αντιδράσεις ενάντια στις ενεργοβόρες υποδομές τεχνολογίας πολλαπλασιάζονται σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Η διαμαρτυρία της Παρασκευής εντάσσεται σε έναν ευρύτερο συντονισμένο κύκλο διήμερων ευρωπαϊκών κινητοποιήσεων κατά των data centers, προγραμματισμένων για τις 6 και 7 Νοεμβρίου.