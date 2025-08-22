Η πόλη του Άμστερνταμ υποδέχθηκε φέτος το SAIL 2025, με αφορμή τα 750 χρόνια από την ίδρυση της πόλης. Έπειτα από την ακύρωση της διοργάνωσης του 2020 λόγω της πανδημίας, η φετινή εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία και συγκίνηση.

Περισσότερα από 800 πλοία, εντυπωσιακές παραστάσεις από κορυφαίους καλλιτέχνες και εκατοντάδες παράλληλες εκδηλώσεις έχουν μετατρέψει αυτές τις μέρες το Άμστερνταμ σε προορισμό για πάνω από 2,3 εκατομμύρια επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν τη θεαματική γιορτή της ιστιοπλοΐας.

Η εναρκτήρια παρέλαση του SAIL 2025 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Αύγουστου, με εκατοντάδες ιστορικά πλοία να ταξιδεύουν από το λιμάνι του Ίιμαϊντεν, διασχίζοντας το κανάλι στη Βόρειο Θάλασσα και καταλήγοντας στον υδάτινο χώρο, στο κέντρο του Άμστερνταμ. Ανάμεσα στα πλοία ξεχώρισε η “Stad Amsterdam”, ένα τρικάταρτο ιστιοφόρο-ρέπλικα του 19ου αιώνα, η οποία εισήλθε επισήμως στο λιμάνι συνοδευόμενη από εκρήξεις πορτοκαλί καπνού και κανονιοβολισμούς.

Καθώς κάθε πλοίο έμπαινε στο λιμάνι, γινόταν δεκτό με δύο κανονιές και τον εθνικό ύμνο της χώρας του, προσδίδοντας έναν διεθνή χαρακτήρα στη διοργάνωση. Οι δρόμοι, οι γέφυρες και οι όχθες των καναλιών γέμισαν από πλήθη επισκεπτών, ενώ πολλοί συμμετείχαν και με μικρότερα σκάφη συνοδεύοντας τα ιστιοφόρα, όπως έκανε ο Hugo Peek με την οικογένειά του πλάι στο πλοίο “Europa”.

Πολλοί ταξιδιώτες που βρέθηκαν τυχαία στην πόλη απόλαυσαν το θέαμα, όπως η Mahek Singahl, που σταμάτησε με την οικογένειά της στην ολλανδική πρωτεύουσα μετά από διακοπές στην Ισλανδία, χωρίς να γνωρίζουν για τη διοργάνωση. Όπως είπε με χιούμορ, ο σύζυγός της ενθουσιάστηκε με τα πλοία και τους άφησε για να τα θαυμάσει μόνος του.

Η ημέρα κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, ενώ τα πλοία θα παραμείνουν στο Άμστερνταμ μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου. Πολλά από αυτά είναι ανοιχτά για το κοινό να τα επισκεφθεί.

Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 1975 για να τιμήσει τα 700 χρόνια από την ίδρυση του Άμστερνταμ. Πενήντα χρόνια μετά, το φετινό φεστιβάλ δεν είναι μόνο μια αναβίωση της ναυτικής ιστορίας, αλλά και μια γιορτή για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πόλης.