Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας (23/3), στην Αμβέρσα του Βελγίου, μετά την πυρπόληση ενός αυτοκινήτου στην εβραϊκή συνοικία της πόλης κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, ανακοίνωσε η εισαγγελία της πόλης.

Ενώ οι βελγικές Αρχές ήταν επιφυλακτικές σήμερα το πρωί, σχετικά με τα κίνητρα των υπόπτων, ένας ιστότοπος που ειδικεύεται στην παρακολούθηση της τζιχαντιστικής δραστηριότητας παγκοσμίως, ανέφερε ότι μια ομάδα που αυτοχαρακτηρίζεται φιλοϊρανική ανέλαβε την ευθύνη.

Αυτά τα περιστατικά σημειώνονται με φόντο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει φέρει το Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμέτωπους για σχεδόν τέσσερις εβδομάδες.

Σύμφωνα με αυτόν τον ιστότοπο ειδικών, SITE Intelligence Group, η εμπρηστική επίθεση έγινε με στόχο ένα όχημα στην Appelmansstraat, στη συνοικία Διαμαντιών της Αμβέρσας, όπου ζει ένα μεγάλο μέρος της ορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας της πόλης.

Την ευθύνη ανέλαβε σε ένα βίντεο 24 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya».

BREAKING 🔴🔴 An IRGC terror group in the UK, called Ashab al-Yamin takes responsibility for torching 4 ambulances belonging to a Jewish volunteer EMT services in Golders Green, London last night. The terrorists are on the loose. The UK is dealing with a serious problem. pic.twitter.com/z728w4R17d — Open Source Intel (@Osint613) March 23, 2026

Η ίδια ομάδα ανέλαβε την ευθύνη, μέσω του ίδιου καναλιού, για την εμπρηστική επίθεση που κατέστρεψε τέσσερα ασθενοφόρα τα οποία ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα δίπλα σε μια συναγωγή στο Λονδίνο, την Κυριακή το βράδυ. Οι βρετανικές Αρχές δήλωσαν ότι εξετάζουν την αυθεντικότητα αυτού του ισχυρισμού.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, «εξετάζονται όλα τα σενάρια», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του γραφείου του Εισαγγελέα της Αμβέρσας.

«Είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τις εικόνες που κυκλοφορούν», πρόσθεσε σχετικά με τη φερόμενη ανάληψη ευθύνης. Η εβραϊκή κοινότητα έχει γίνει στόχος αρκετές φορές πρόσφατα, όπως στη Λιέγη, όπου η έκρηξη ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού προκάλεσε ζημιές στην ιστορική συναγωγή της πόλης, στις 9 Μαρτίου. Ακολούθησαν δύο παρόμοια περιστατικά στις 13 και 14 Μαρτίου στην Ολλανδία, επίσης τη νύχτα, με στόχο μια συναγωγή και στη συνέχεια ένα εβραϊκό σχολείο, και πάλι χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Όσον αφορά την έκρηξη στη Λιέγη, το γραφείο του ομοσπονδιακού Εισαγγελέα, το οποίο χειρίζεται υποθέσεις τρομοκρατίας, δήλωσε λίγο μετά τα γεγονότα, ότι ανέλυε ένα πιθανόν τζιχαντιστικό βίντεο στο οποίο γίνεται ανάληψη της ευθύνης. Το βίντεο αποδόθηκε επίσης στην προηγουμένως άγνωστη ομάδα Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, σύμφωνα με τη SITE Intelligence Group.

Αυτή η ομάδα περιγράφεται ως φιλοϊρανική από τη SITE Intelligence Group, ενώ το Διεθνές Κέντρο Αντιτρομοκρατίας, ένα ερευνητικό κέντρο με έδρα την Ολλανδία, επισημαίνει ότι το μήνυμα που αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιθέσεις στο Λονδίνο, κυκλοφόρησε σε διαδικτυακούς λογαριασμούς που ανήκουν σε φιλοϊρανικές σιιτικές πολιτοφυλακές.

Αυτόν τον μήνα, η βελγική κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει την επιτήρηση εβραϊκών χώρων σε όλη τη χώρα, αναπτύσσοντας στρατιωτικό προσωπικό για την υποστήριξη της αστυνομίας.

Το μέτρο ισχύει από τη Δευτέρα, αρχικά γύρω από Συναγωγές, Σχολεία και εβραϊκούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς στην Αμβέρσα και στις Βρυξέλλες.