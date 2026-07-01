Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης και κατάσβεσης στην Αμβέρσα του Βελγίου, μετά από σφοδρή πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, σε μια πολυκατοικία 10 ορόφων. Οι πρώτες επίσημες αναφορές των Αρχών και των τοπικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς και πολλούς σοβαρά τραυματίες, ωστόσο η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 στο κτήριο που βρίσκεται επί της λεωφόρου August Vermeylen (August Vermeylenlaan), στην αριστερή όχθη του ποταμού της πόλης. Οι πυκνοί καπνοί έγιναν αμέσως ορατοί από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Σε βίντεο από τα τοπικά ΜΜΕ φαίνονται ένοικοι να σκαρφαλώνουν σε μπαλκόνια και παράθυρα, προκειμένου να σωθούν:

Επιχείρηση για την εκκένωση 200 ενοίκων

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αμβέρσας (BZA), στο κτήριο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Η επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απομακρύνουν με ασφάλεια όλους τους ενοίκους και να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους.

«Περισσότεροι από 200 άνθρωποι ζουν εκεί. Η εκκένωση είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. «Η ομάδα μας με τα drones βρίσκεται επίσης στο σημείο για να χαρτογραφήσει την κατάσταση».

Αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η εστία της φωτιάς βρισκόταν στον δέκατο όροφο, οι πυροσβέστες διευκρίνισαν στη συνέχεια ότι η φωτιά μαίνεται στον όγδοο όροφο του κτηρίου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του μεγέθους του κτηρίου, οι Αρχές αναβάθμισαν άμεσα το επίπεδο συναγερμού. Η Marie De Clercq, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Αμβέρσας, εξήγησε: «Κατά την άφιξή μας, παρατηρήσαμε πάρα πολύ καπνό».

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ συνδράμουν επίσης δυνάμεις από την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Waasland και την πυροσβεστική ομάδα του Rand.

Ενεργοποίηση του BE-Alert για τους καπνούς

Εκτός από τους νεκρούς και τους σοβαρά τραυματίες, δεκάδες ένοικοι αντιμετωπίζουν ελαφρύτερα τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού.

Οι Αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ εστάλη και επείγουσα ειδοποίηση μέσω του συστήματος BE-Alert (το βελγικό αντίστοιχο του 112). Με το μήνυμα αυτό, καλούνται οι κάτοικοι της γύρω περιοχής να κρατήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους ερμητικά κλειστά και, αν είναι απαραίτητο, να απενεργοποιήσουν τα συστήματα εξαερισμού των σπιτιών τους.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα, με τις έρευνες να αναμένεται να ξεκινήσουν μόλις η φωτιά τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.