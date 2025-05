Στους 18 ανέρχονται πλέον οι τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι που έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής (24/5) σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Αμβούργο. Οι οκτώ από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μία 39χρονη γυναίκα έχει συλληφθεί, τα κίνητρά της ωστόσο παραμένουν «απολύτως ασαφή».

BREAKING – A woman was arrested at Hamburg Central Station, Germany, in connection with a stabbing incident that injured 12 people, six of whom sustained serious injuries.

An ongoing police operation is underway, with authorities yet to disclose the suspect's identity or…

