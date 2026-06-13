Η Λευκωσία επιδιώκει πλέον τη μόνιμη παρουσία μαχητικών αεροσκαφών της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, στοχεύοντας στην ουσιαστική εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με την Αθήνα και τη θωράκιση της κυριαρχίας της.

Η ανάγκη αυτή κατέστη επιτακτική μετά τα ανησυχητικά γεγονότα στις αρχές Μαρτίου, όταν σημειώθηκε επίθεση με drone της Χεζμπολάχ εναντίον των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι της Λεμεσού.

Το περιστατικό αυτό ανέδειξε τα κενά ασφαλείας και ανάγκασε την κυπριακή ηγεσία να επιζητήσει μια πιο συμπαγή και αποτελεσματική προστασία του κυπριακού FIR, ξεπερνώντας το μοντέλο των μέχρι σήμερα περιοδικών επισκέψεων ελληνικών αεροσκαφών στην Πάφο.

Το επιχειρησιακό πλάνο: F-16, F-4 Phantom και Φρεγάτες στην κυπριακή ΑΟΖ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος», το πλάνο της αμυντικής επέκτασης βρίσκεται ήδη στο τραπέζι των επιτελών σε Αθήνα και Λευκωσία, περιλαμβάνοντας κυκλικές εναλλαγές τόσο σε επίπεδο πληρωμάτων όσο και στους τύπους των οπλικών συστημάτων.

Η αεροπορική παρουσία

Αυτή την περίοδο, στην Πάφο βρίσκονται σταθμευμένα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αυτά να αντικατασταθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από άλλο τύπο αεροσκάφους. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται τα δικινητήρια, βαριά μαχητικά F-4 Phantom, τα οποία θεωρούνται ιδανικά για αποστολές μακράς ακτίνας και σταθερής παρουσίας.

Ναυτικό «τείχος» στην ΑΟΖ

Παράλληλα με την Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας αναλαμβάνει μόνιμο ρόλο επιτήρησης.

Μια ελληνική φρεγάτα θα περιπολεί σε μόνιμη βάση στην κυπριακή θάλασσα, διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα και την απρόσκοπτη δραστηριότητα εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Για την ομαλή λειτουργία του σχεδίου, οι ελληνικές ναυτικές μονάδες θα εναλλάσσονται τακτικά, επιτρέποντας την ανάπαυση των πληρωμάτων και τη συντήρηση των πλοίων.

Διαλειτουργικότητα με το ΓΕΕΦ και ο γαλλικός παράγοντας

Η σταθερή παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων λειτουργεί ως ένα πρώτης τάξεως πεδίο καθημερινής επιχειρησιακής εξοικείωσης για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ). Μέσα από κοινές δραστηριότητες, επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο χωρών.

Η υπογραφή της νέας συμφωνίας SOFA με τη Γαλλία θεσπίζει πλέον ένα ισχυρό νομικό καθεστώς, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή μεγάλων κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη φιλοξενία γαλλικών δυνάμεων στο κυπριακό έδαφος και τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αμυντικού πλέγματος απέναντι στις περιφερειακές απειλές.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, «Η συμφωνία είναι το επιστέγασμα της ήδη στενής στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, η οποία εδράζεται στη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου – Γαλλίας που υπογράφηκε στο Παρίσι τον περασμένο Δεκέμβριο».