Εξοργισμένος με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει η «Corriere della Sera». Το ιταλικό μέσο ισχυρίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξέσπασε κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα (1/6), καθώς η ισραηλινή επιθετικότητα κατά του Λιβάνου, οδήγησε το Ιράν στο να εγκαταλείψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η σύγκρουση των δύο ηγετών ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον Μπάρακ Ραβίντ, Ισραηλινό δημοσιογράφο που εργάζεται για την αμερικανική ιστοσελίδα Axios. Επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία τρίτη πηγή, σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ κατηγόρησε τον Νετανιάχου για αχαριστία και ότι οδηγεί το Ισραήλ στην απομόνωση.

Τραμπ: «Χωρίς εμένα θα ήσουν στη φυλακή»

Η «Corriere della Sera» δημοσίευσε αποσπάσματα από τον διάλογο που έλαβε χώρα. Οι φράσεις που αποδίδονται στον Τραμπ είναι οι εξής: «Είσαι θεότρελος. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή. Σου σώζω τον κ@λ@. Τώρα όλοι σε μισούν. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτής της ιστορίας».

Μία εκ των πηγών προσθέτει ότι ο Τραμπ ήταν «έξαλλος» και ότι σε κάποιο σημείο ούρλιαξε στον Νετανιάχου: «Μα τι σκ@τ@ κάνεις;».

Πίσω από την οργή του Αμερικανού ηγέτη κρύβεται το γεγονός πως οι ενέργειες του Ισραήλ του χαλάνε τα σχέδια, δηλαδή τη διαπραγμάτευση με το Ιράν. Η κλιμάκωση από πλευράς Ισραήλ (οι επιθέσεις στη Βηρυτό, η ολοένα και ευρύτερη εισβολή στον νότιο Λίβανο, οι σφαγές αμάχων) φάνηκε «δυσανάλογη» ακόμη και στον ίδιο, σύμφωνα με το ιταλικό ΜΜΕ.

Το Axios μετέδωσε πως «ο Τραμπ ανησυχούσε για το γεγονός ότι το Ισραήλ είχε σκοτώσει τόσους πολλούς αμάχους στον Λίβανο και αντιτάχθηκε στην απόφαση των Ισραηλινών να ισοπεδώνουν ολόκληρα κτήρια για να εξοντώσουν έναν και μόνο διοικητή της Χεζμπολάχ».

«Τώρα όλα είναι εντάξει»

Στο δικό του κοινωνικό δίκτυο, το Truth Social, ο Τραμπ δεν περιέγραψε τη συνομιλία με τον Νετανιάχου με αυτούς τους όρους. Χαρακτήρισε την επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό «μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία» και πρόσθεσε ότι «δεν θα πάνε στρατεύματα στη Βηρυτό και όσα κατευθύνονταν εκεί έχουν ήδη επιστρέψει».

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης «μια εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ» και έγραψε ότι η σιιτική οργάνωση «συμφώνησε να σταματήσει κάθε είδους ανταλλαγή πυρών». Τέλος, ισχυρίστηκε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χρειάζεται μια σταθεροποιημένη Μέση Ανατολή για να κάνει δουλειές με τους Άραβες, τονίζει η «Corriere della Sera», ενώ ο Νετανιάχου χρειάζεται μια μόνιμη εμπόλεμη κατάσταση για να διαφύγει από τις δίκες για διαφθορά και να παρουσιαστεί για άλλη μια φορά στις εκλογές (το φθινόπωρο) ως ο αναντικατάστατος ηγέτης.

Οι δυο τους είχαν ήδη συγκρουστεί με παρόμοιο τρόπο για την εκεχειρία στη Γάζα. Επιπλέον, τώρα ο Τραμπ κατηγορεί τον «φίλο» του ότι δεν του είπε την αλήθεια όταν, τον Φεβρουάριο, τον έπεισε να επιτεθεί στο Ιράν, λέγοντάς του ότι η πτώση του καθεστώτος ήταν εφικτή και παρασύροντάς τον σε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν μπορεί να βγει.