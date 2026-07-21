Κατά τη σημερινή (21/7) προσαγωγή του στο δικαστήριο, οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην υπουργού της Βρετανίας, Αν Γουίτκομπ, της κατάφερε 21 χτυπήματα στο κεφάλι με σφυρί. Η άγρια επίθεση σημειώθηκε στο σπίτι της στις αρχές του τρέχοντος μήνα.

Η 78χρονη πολιτικός, η οποία αποτελούσε εξέχον στέλεχος του λαϊκιστικού κόμματος «Reform UK» του Νάιτζελ Φάρατζ, αν και βρισκόταν εκτός κοινοβουλίου από το 2010, εντοπίστηκε νεκρή στην κατοικία της στη νοτιοδυτική Αγγλία στις 9 Ιουλίου, ακριβώς ένα εικοσιτετράωρο μετά τη δολοφονική επίθεση εις βάρος της.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία είναι ο Τζόσουα Κέρι, ένας 28χρονος Βρετανός με καταγωγή από τη βόρεια Αγγλία, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ. Μέχρι στιγμής, ο ίδιος δεν έχει προβεί σε κανένα αίτημα για ενδεχόμενη συμφωνία με τις Αρχές.

Όπως αποκάλυψε ο εισαγγελέας Κασίφ Μάλικ, το σκηνικό της δολοφονίας έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας στο εσωτερικό της κατοικίας. Ειδικότερα, ο Μάλικ εξήγησε ότι στις 8 Ιουλίου η Γουίτκομπ ήταν προγραμματισμένο να παραχωρήσει μια ζωντανή συνέντευξη από το σπίτι της, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την επόμενη ημέρα, μετά από παρότρυνση του προσωπικού της βοηθού, ο κηπουρός της μετέβη στον χώρο για να την αναζητήσει, εντοπίζοντάς την άψυχη στο πάτωμα της κουζίνας.

Το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τον 28χρονο Κέρι να εισβάλλει στο σπίτι της 78χρονης την ώρα που εκείνη έτρωγε το μεσημεριανό της. Αφού την πλησίασε, τη ρώτησε: «Δεν φαντάζομαι να έχεις τραπεζικές κάρτες και ταυτότητα;». Αμέσως μετά, σύμφωνα με την περιγραφή του εισαγγελέα, τη χτύπησε επανειλημμένα με το σφυρί, άρπαξε το πορτοφόλι της και τράπηκε σε φυγή.