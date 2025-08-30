Η Εϊνάβ Ζανγκαουκέρ, μητέρα του ομήρου της Χαμάς, Μάταν Ζανγκαούκερ, τόνισε την Κυριακή ότι αν ο γιος της σκοτωθεί στη Γάζα θα θεωρήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου υπεύθυνο και θα διασφαλίσει ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης.

Μιλώντας έξω από τα κεντρικά γραφεία των IDF στο Τελ Αβίβ, πριν από μια συγκέντρωση για τους ομήρους, η Ζανγκαούκερ, αντέδρασε έντονα σε δηλώσεις ενός ανώνυμου ανώτερου αξιωματούχου ασφαλείας που είπε στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι πολλοί όμηροι που έχουν επιβιώσει θα μπορούσαν να είχαν επιστρέψει την περασμένη εβδομάδα και να ήταν πλέον ασφαλείς στα σπίτια τους, αν το Ισραήλ είχε αποδεχτεί τη συμφωνία που είχε συμφωνήσει στο παρελθόν.

«Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα ψέματα του Νετανιάχου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν ο Μάταν γυρίσει σε σάκο για πτώματα, δεν θα πληρώσουμε μόνο εγώ και ο Μάταν το τίμημα… Θα φροντίσω προσωπικά να αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης» δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Το Ισραήλ σχεδιάζει να επιβραδύνει, ή και να σταματήσει την ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια Γάζα, ενόψει εκτεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης. Οι συγγενείς των ομήρων, έχουν ταχθεί κατά της κλιμάκωσης της κρίσης και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον θύλακα.