Ένταση στις διπλωματικές σχέσεις της Ιταλίας με την Γαλλία προκαλούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις τους στο Ουκρανικό και οι δεικτικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι, που πρότεινε στον Μακρόν αν θέλει να στείλει στρατεύματα στην Ρωσία να …πάρει το κράνος και το όπλο του και να πάει ο ίδιος.

Η γαλλική διπλωματία κάλεσε χθες Παρασκευή την πρέσβειρα της Ιταλίας στη Γαλλία, την Εμανουέλα Ντ’ Αλεσάντρο, «μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις» του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, όσον αφορά την ενδεχόμενη αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του.

«Στην πρέσβειρα τονίστηκε ότι οι δηλώσεις αυτές αντίκεινται στο κλίμα εμπιστοσύνης και στην ιστορική σχέση των δύο χωρών μας, καθώς επίσης και στις πρόσφατες διμερείς εξελίξεις», τη «σθεναρή σύγκλιση των δύο χωρών, ιδίως όσον αφορά την ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία», διευκρίνισε η πηγή στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του ραδιοφωνικού σταθμού France Inter.

Η δήλωση Σαλβίνι που ξεσήκωσε τις αντιδράσεις

Ερωτηθείς ενώ βρισκόταν στο Μιλάνο για το ενδεχόμενο ανάπτυξης Ιταλών στρατιωτικών στην Ουκρανία, αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, κάτι που σχεδιάζουν να κάνουν η Γαλλία και η Βρετανία, ο Ματέο Σαλβίνι απάντησε πως αφού το θέλει τόσο ο Εμανουέλ Μακρόν, «μπορεί να πάει αυτός», βάζοντας κράνος και παίρνοντας τουφέκι.

While Europe unites behind Ukraine, Italy’s government remains split and confused. Vice-Premier Salvini has attacked President Macron for leading the coalition of willing nations—those ready to send military support and training troops to Ukraine. At a time when unity is vital,… pic.twitter.com/mxgqm0o9Wy — European Democrats (@democrats_eu) August 20, 2025

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Λέγκα, σύμμαχος της επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, είχε ήδη χαρακτηρίσει «παλαβό» τον Γάλλο πρόεδρο τον Μάρτιο, κατηγορώντας τον πως ωθεί την Ευρώπη να εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Η Γαλλία και η Βρετανία, ως μέλη της «συμμαχίας προθύμων» χωρών, έχουν πρόθεση να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, εν είδει εγγύησης ασφαλείας, για να αποτραπεί επανέναρξη των εχθροπραξιών αν συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι όμως απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο.

Πηγή: Le Figaro