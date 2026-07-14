Συγκλονίζει η περιγραφή της συζύγου του άνδρα που παρασύρθηκε από την δύναμη της αποσυμπίεσης όταν έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου της Ryanair την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η γυναίκα έδωσε «μάχη» για να τον σώσει, καθώς το μισό του σώμα βρέθηκε εκτός καμπίνας.

Υπενθυμίζουμε πως το αεροπλάνο έφυγε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και είχε προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας.

Ο Λιούμπισα Καρόβιτς (Ljubiša Karović) από τη Σερβία βρέθηκε να κρέμεται έξω από το αεροπλάνο, όταν έσπασε το παράθυρο ενώ η απελπισμένη σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς (Svetlana Grković), τον είχε γραπώσει από τα πόδια του, για να τον σώσει.

«Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»

Σημειώνεται ότι η πτήση FR1879 της Ryanair με αεροσκάφος Boeing 737-800 έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο αναχώρησης μετά το δραματικό περιστατικό. Οι επιβάτες δήλωσαν ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό κρότο λίγα λεπτά μετά την απογείωση, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν το σπάσιμο του παραθύρου του αεροσκάφους.

Ελάχιστες στιγμές αργότερα, ο κ. Καρόβιτς, ο οποίος καθόταν δίπλα στο παράθυρο, είχε εξέλθει εκτός καμπίνας, συγκεκριμένα το κεφάλι και οι ώμοι του βρίσκονταν στον αέρα. Ωστόσο, η σύζυγός του τον κρατούσε από τα πόδια για περίπου πέντε λεπτά, μέχρι που οι συνεπιβάτες του κατάφεραν να τον τραβήξουν πίσω στην καμπίνα.

Η γυναίκα του επιζόντα περιέγραψε την εφιαλτική εμπειρία που είχαν στον αέρα, η οποία συνέβη το ζευγάρι επέστρεφε από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα.

«Ήταν σαν ένα κομμάτι του κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο σύζυγός μου, ο Λιούμπισα», είπε η Γκρκόβιτς. «Αντέδρασα αμέσως και τον άρπαξα από τα πόδια. Σκέφτηκα: “Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί”. Ήταν φρικτό», ανέφερε συγκλονισμένη.

Ακολούθησε χάος, με κάποιους ανθρώπους να πανικοβάλλονται και άλλους επιβάτες να σπεύδουν να βοηθήσουν τον κ. Καρόβιτς. «Κάποιοι άνθρωποι έτρεξαν να με βοηθήσουν, θυμάμαι έναν άντρα και μια γυναίκα», πρόσθεσε. «Αυτός ο άντρας βοήθησε πολύ εμένα και τον Λιούμπισα».

Η κα Γκρκόβιτς δήλωσε ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει προσωπικά τον ηρωικό επιβάτη που βοήθησε να σωθεί η ζωή του συζύγου της.

Ο Λιούμπισα Καρόβιτς νοσηλεύεται με πολλά τραύματα και εγκαύματα

Ο κ. Καρόβιτς παραμένει στο νοσοκομείο και δεν είναι σε θέση να μιλήσει λόγω των τραυμάτων του. Φέρει επίσης εγκαύματα από την τριβή και βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρού σοκ. Η σύζυγός του ανέφερε ότι το χέρι του έχει τραυματιστεί σοβαρά και ότι έχει επίσης μια σειρά από εγκαύματα.

Επίσης ο άνδρας δεν μπορεί να θυμηθεί πολλά από όσα έγιναν, λόγω του σοκ που υπέστη.

Ένας επιβάτης δήλωσε: «Ευτυχώς, δεν είχε λύσει τη ζώνη ασφαλείας του. Η σύζυγός του, τον κρατούσε από τα πόδια για πέντε ολόκληρα λεπτά, μέχρι που οι άλλοι επιβάτες έτρεξαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να τον τραβήξουν πίσω στην καμπίνα».

Βίντεο που κοινοποιήθηκε από αεροσυνοδό της Ryanair φάνηκε να δείχνει ένα πτερύγιο κινητήρα που έλειπε και ζημιές στο εξωτερικό του αεροσκάφους, πριν στρέψει την κάμερα προς το σπασμένο παράθυρο. Μια μεγάλη τρύπα ήταν επίσης ορατή στο πλάι του περιβλήματος του κινητήρα.

Ένας μάρτυρας, ο οποίος καθόταν στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, δήλωσε ότι αρχικά δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. «Νομίζαμε ότι πέφταμε», είπε, πριν περιγράψει τον τραυματισμένο επιβάτη: «Είχε αίματα στο κεφάλι του. Λιποθύμησε αρκετές φορές». «Φορούσαμε τις μάσκες οξυγόνου, δεν ξέραμε αν θα τα καταφέρναμε», πρόσθεσε ο μάρτυρας.

Ένας εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε στην Daily Mail: «Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν το πρωί της Παρασκευής επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης».

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη».

«Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όποια καθυστέρηση, διευθετήθηκε η αποστολή αεροσκάφους αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:53 π.μ. τοπική ώρα σήμερα το πρωί».

Πηγή: Daily Mail