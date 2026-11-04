Με αυστηρό τόνο προειδοποιεί η αμερικανική ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) όσους στερούνται αμερικανικής υπηκοότητας να μην επιχειρήσουν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο «X» (πρώην Twitter), η υπηρεσία διεμήνυσε: «Αν ψηφίσετε παράνομα, θα σας βρούμε. Θα σας εντοπίσουμε, θα σας συλλάβουμε και θα σας ασκήσουμε δίωξη. Δεν θα υπάρχει διαφυγή».

If you vote illegally, we will find you. We will track you down, arrest you, and prosecute you. There will be no escape. — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 3, 2026

Παράλληλα, η ICE ανήρτησε στοιχεία σχετικά με συλλήψεις ατόμων ξένης καταγωγής με την κατηγορία της παράνομης ψήφου. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως παλαιότερες έρευνες έχουν καταδείξει ότι τέτοια περιστατικά καταγράφονται εξαιρετικά σπάνια.

Η συγκεκριμένη επικοινωνιακή τακτική δεν έμεινε ασχολίαστη. Ο Ντέιβιντ Μπέκερ, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Εκλογικής Καινοτομίας και Έρευνας, χαρακτήρισε την ανάρτηση της ICE ως «ατυχή».

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, αυτές οι προσπάθειες που στοχεύουν στον εκφοβισμό των ψηφοφόρων δεν δείχνουν ικανές να κάμψουν τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, η οποία κινείται ήδη σε υψηλά επίπεδα.