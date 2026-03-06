Ο Ιρανός βουλευτής Salar Velayatmadar, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με δηλώσεις του στις οποίες απειλεί ακόμη και με εκτελέσεις νέους που εκφράζουν φιλοδυτικές απόψεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι θα επιβάλλονται θανατικές ποινές σε όσους δεν υπακούν στις εντολές του καθεστώτος, φτάνοντας στο σημείο να προειδοποιήσει ακόμη και οικογένειες για τη στάση των παιδιών τους.

«Αν τα παιδιά σας μιλούν υπέρ του εχθρού, η εντολή να πυροβοληθούν έχει ήδη δοθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οποιοσδήποτε νέος εκφράζει ακόμη και ελάχιστη φιλοαμερικανική ή φιλοϊσραηλινή στάση αντιμετωπίζεται ως εχθρός του καθεστώτος.

«Θα τους πυροβολήσουμε και θα τους σκοτώσουμε χωρίς δισταγμό. Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε τη νεολαία σας, αλλά πρέπει, γιατί είναι αδαείς», πρόσθεσε.

🔴 Salar Velayatmadar, an MP, member of the National Security Committee, and IRGC commander, issued a direct death threat against citizens on state TV. Addressing parents, he stated the regime is not responsible for those who dissent, warning: “Anyone on Iranian soil who echoes… pic.twitter.com/vMO6C6WUCR — Abdorrahman Boroumand Center (@IranRights_org) March 5, 2026

Ο Velayatmadar προέρχεται από τον στρατιωτικό χώρο και στο παρελθόν είχε υπηρετήσει σε θέσεις που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τον πανίσχυρο στρατιωτικο-ιδεολογικό μηχανισμό που αποτελεί βασικό πυλώνα του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν.

Η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, στην οποία συμμετέχει ο Velayatmadar, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιτροπές του Majlis, με άμεση εμπλοκή σε ζητήματα άμυνας, στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής.