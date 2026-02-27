Η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την Παρασκευή, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν, ότι θα επιτραπεί στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας.

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποχώρησης όσο υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες πτήσεις

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η αμερικανική πρεσβεία ενδέχεται να επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς στους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τις οικογένειές τους όσον αφορά τα ταξίδια σε ορισμένες περιοχές του Ισραήλ, την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το Ισραήλ, όσο υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», βάσει της οποίας το προσωπικό που αφορά μπορεί να αποφασίσει αν θα παραμείνει ή όχι στο Ισραήλ.

Όποιος θέλει να φύγει «να το κάνει σήμερα»

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, μιλώντας στο προσωπικό της πρεσβείας, είπε ότι όποιος θέλει να φύγει, «να το κάνει ΣΗΜΕΡΑ». Αν κάποιοι υπάλληλοι ή μέλη της οικογένειας θέλουν να αποχωρήσουν, «πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ», τονίζει χαρακτηριστικά ο Χάκαμπι στο email που έστειλε σήμερα το πρωί στις 10:24 τοπική ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εφημερίδα, στο email του ο Χάκαμπι σημειώνει ότι η έκκληση της πρεσβείας προς το μη απαραίτητο προσωπικό να αναχωρήσει «πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλή ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια σήμερα», ενώ προσθέτει ότι «Επικεντρωθείτε στο να βρείτε θέση σε οποιαδήποτε πτήση από την οποία θα μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον αλλά η πρώτη προτεραιότητα θα είναι να φύγετε γρήγορα από τη χώρα».

«Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε», έγραψε σύμφωνα με πληροφορίες ο Χάκαμπι, σημειώνοντας ότι «αλλά για όσους επιθυμούν να φύγουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν». Υπογραμμίζεται ότι οι New York Times επισημαίνουν ότι το email επαληθεύτηκε από τρεις πηγές.