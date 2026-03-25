Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/3), ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν έναν βαλλιστικό πύραυλο, στην ανατολική επαρχία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή θύματα.

 

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) καταρρίφθηκαν στην ίδια περιοχή, μέσα σε διάστημα μόλις μίας ώρας, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη ένταση και συντονισμένη επίθεση.

 


Οι σαουδαραβικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ενισχύοντας τα μέτρα επιτήρησης και άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών και πολιτών.

 

