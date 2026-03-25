Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/3), ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν έναν βαλλιστικό πύραυλο, στην ανατολική επαρχία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή θύματα.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: رصد وتدمير صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/DS68BjtAfJ — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 25, 2026

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) καταρρίφθηκαν στην ίδια περιοχή, μέσα σε διάστημα μόλις μίας ώρας, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη ένταση και συντονισμένη επίθεση.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/8fIXrHHnf0 — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 25, 2026



Οι σαουδαραβικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ενισχύοντας τα μέτρα επιτήρησης και άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών και πολιτών.