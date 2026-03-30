Την εξουδετέρωση βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι τουρκικές αρχές λαμβάνουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τρεις ακόμη βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί νωρίτερα από το Ιράν καταρρίφθηκαν με αντίστοιχο τρόπο.